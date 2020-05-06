Среда, 6 мая 2020

Об эпидемии COVID-19

Люди понимают, что сегодня, если ты уже целовался с кем-то, целуйся дальше, не лезь, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц. Если ты терся где-то в семье, останься в семье. Выйди на улице, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует. Это же болезнь легких.

Ну а когда ты сидишь все время дома, опустив руки и сопли развесивши, кашляешь – не кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки, ну какой ты будешь здоровый человек.

Поэтому надо, я уже давно вам говорил, жить той жизнью, которой мы жили, предостерегаясь. Не лезь на рожон. Береженого бог бережет. Если ты в коллективе, в казарме военной… Ну в казарме постоянно находитесь, и если бы уже болели, то болели бы, наверное, все. Или там в частности.

Не такой уж и опасный этот вирус, как казалось вначале. Вот идешь по улице, дохнул на человека, человек упал. Да нет! Чтобы заразиться этим вирусом, надо еще какой контакт!

…Люди наши в этом отношении – ну есть у меня небольшие претензии, но только небольшие, об этом мы потом скажем, – молодцы. Куда надо сходить, сходят: в магазин, аптеку, на работу, на учебу. Пришли. Дома туда-сюда отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики, те вообще ну просто красавцы.

И мы никого не травили, мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом, и не только с коронавирусом…. Я же вам приводил пример, сколько погибло человек, отравились алкоголем 400 человек, а 97 на это время с неподтвержденным еще патологоанатомическим исследованием. Было 97, а от алкоголя погибло 400. 197, по-моему, на дорогах от этого транспорта.

Чего мы паримся?

От сердечно-сосудистых – 25 тысяч! По-моему, тысяч шесть у нас от онкологии. Поэтому смотрите за собой, смотрите за своими семьями, смотрите, чтобы не потерять работу.

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