Среда, 6 мая 2020

Изъятое у членов АНС. Фото: телеграм-канал “Кремлевская прачка

В Москве силовики пришли с обыском в квартиру, в которой находится штаб Ассоциации народного сопротивления, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на бывшего координатора организации Максима Карасева.

Одновременно обыски проводились еще по трем адресам, в том числе у членов АНС Михаила Пулина и Лидии Осиповой. Знакомый активистов, сам не состоящий в АНС, сообщил ОВД-Инфо, что к нему тоже стучатся в дверь.

К штабу АНС пришли около 20 человек. Они потребовали открыть дверь, затем стали ее спиливать. Как сообщает пресс-секретарь АНС Никита Зайцев, из штаба вывели всех активистов и выносят технику.

По информации адвоката Дмитрия Захватова, приехавшего к Осиповой, обыск проводил отдел по отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции. Инициировало его УВД по Северо-Западному округу Москвы.

Осипова и Пулин находились в следственном управлении этого УВД на допросе, после которого их отпустили в статусе свидетелей. Дело открыто в отношении неустановленных лиц. Еще один задержанный активист АНС, Сергей Ангел, вернулся в штаб.

Как сообщается в телеграм-канале “Кремлевская прачка”, обыски проходят в рамках дела, возбужденного по пункту “б” части 2 статьи 173.1 УК (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору). Как утверждается, некие люди оформляли на членов АНС юрлица и получали кредиты, а взамен “давали пацанчикам немного на водяру”.

11 апреля Пулин вскрыл себе вены у входа в Минюст в знак солидарности с заключенными ИК-15 в Ангарске Иркутской области, где днем ранее произошел бунт.

Пулин – бывший член НБП и “Другой России”, экс-координатор Национал-большевистской платформы. В 2009-2012 годах он находился в заключении по делу о драке, произошедшей в ноябре 2008 года на Болотной площади Москвы. Вместе с двумя другими нацболами – Аленой Горячевой и Павлом Жеребиным – активист был сочтен виновным по статье 213 УК (хулиганство). Он получил 3 с половиной года общего режима. Позже, уже в колонии, Пулина привлекли по делу об акции нацболов “Ешь бесплатно”, проведенной в июле 2008 года в кафе “Елки-палки”. За нее осужденному добавили полгода по статьям 165 (причинение имущественного ущерба) и 282 УК (возбуждение ненависти или вражды). В дальнейшем, после принятия поправок в УК, срок Пулину сократили на 8 месяцев.

Правозащитники признали Пулина, Жеребина и Горячеву политзаключенными. Их имена были включены в список политзеков, переданный в феврале 2012 года в администрацию президента после второго митинга на Болотной.

В начале 2014 года, после того как “Другая Россия” поддержала агрессию России на Украине, Пулин и еще ряд активистов покинули партию и образовали “Национал-большевистскую платформу”.

Летом 2014 года Пулин выступил инициатором Марша за федерализацию Сибири. За несколько дней до акции его дважды за день пытались задержать на Алтае. Учредительный съезд “Национал-большевистской платформы”, который предполагалось провести за день до шествия, 16 августа, был сорван оперативниками ЦПЭ. На другой день полиция сорвала и сам Сибирский марш.

В 2015 году Пулин был приговорен в Нижнем Новогороде к году и 4 месяцам строгого режима по обвинению в попытке украсть бутылку водки в магазине. При задержании он был жестоко избит. Полицейские приняли решение открыть дело, когда узнали, что Пулин является политактивистом.

25 мая прошлого года Осипова была задержана в связи с акцией, проведенной членами АНС у московской резиденции патриарха Кирилла. 16 мая члены АНС закидали здание дымовыми шашками и вывесили на заборе баннер “извинись за Екб” в знак солидарности с протестующими против строительства храма в Екатеринбурге. В итоге Осипову оштрафовали на 15 тысяч рублей.