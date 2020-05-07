Четверг, 7 мая 2020

В Москве по подозрению в вымогательстве задержан администратор паблика “Омбудсмен полиции” Владимир Воронцов, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на московский главк МВД.

Как сообщается на сайте главка, Воронцова обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника московской полиции за “нераспространение фотографий личного характера”. Главное следственное управление столичного главка МВД открыло на Воронцова дело по части 2 статьи 163 УК (вымогательство в крупном размере). Ему грозит от до 7 лет колонии.

Телеграм-канал “112″ опубликовал видео, на котором видно, как силовики проникают в квартиру Воронцова через балкон, спускаясь с крыши на веревках.

Проверенный способ фабрикации дел против журналистов и активистов – обвинение в вымогательстве. Разоблачаемый коррупционер пишет заявление, что вы вымогали у него деньги за молчание, – вам оформляют срок. На видео – штурм квартиры @ombudsment Подробности: https://t.co/cWo1ssnQDd pic.twitter.com/QP38md3Te8

— Грани.Ру (@GraniTweet) May 7, 2020

В заявлении потерпевший указал, что служил в одном из подразделений московского главка МВД в 2012-2017 годах. В октябре 2017-го ему якобы позвонил Воронцов, с которым потерпевший был ранее знаком, и потребовал от него 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае опубликовать некие личные фото полицейского.

“После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц”, – заявляют в управлении МВД по Москве.

14 апреля у Воронцова уже проходил обыск по делу о распространении фейковой информации о коронавирусе (статья 207.1 УК). Поводом для возбуждения дела стал пост в паблике “Омбудсмен полиции” о том, что “курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку”. В СКР утверждали, что в этом институте случаев заболевания коронавирусом не выявлено. После допроса Воронцов был отпущен в статусе свидетеля.