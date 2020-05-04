Понедельник, 4 мая 2020

Федеральный прокурор Германии получил от суда международный ордер на арест офицера ГРУ Дмитрия Бадина, проходяшего по делу о хакерской атаке на Бундестаг 2015 года. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

29-летний Бадин подозревается американскими властями в кибератаках на серверы штаба Демпартии США и Всемирного антидопингового агентства.

Бадин – служащий войсковой части 26165, находящейся на Комсомольском проспекте в Москве. Там служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности.

По версии прокуратуры, Бадин принадлежит к хакерской группировке Fancy Bear. Как утверждается, германским спецслужбам удалось установить личность еще одного российского хакера, причастного к атаке на Бундестаг, однако у них не получилось собрать достаточно доказательств, чтобы выписать ордер и на его арест.

Атака на серверы Бундестага продолжалась с 30 апреля по 20 мая 2015 года. В локальную сеть был запущен вирус, открывший хакерам доступ ко внутренним документам германского парламента. Хакеры получили доступ как минимум к 16 гигабайтам данных, в том числе к архиву переписки депутатов. О том, что серверы взломала Fancy Bear, стало известно в январе 2016 года.