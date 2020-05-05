Вторник, 5 мая 2020

В Крыму завершено предварительное следствие по новому делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, сообщают “Крым. Реалии” со ссылкой на его адвоката Николая Полозова.

По словам Полозова, он приступил к ознакомлению с материалами дела, в котором 11 томов. “Помимо письменных материалов и показаний свидетелей дело также содержит в себе фото, видео- и аудиоматериалы. Из материалов следует, что изначально дело было в производстве ФСБ России, а его инициатором стала бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская”,- рассказал адвокат.

Джемилева обвиняют по трем статьям УК России – по части 3 статьи 322 (незаконное пересечение границы России организованной группой или группой лиц по предварительному сговору), по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и по статье 224 (небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия).

Как уточняют “Грати”, эпизод с “незаконным пересечением границы” – это попытка Джемилева 3 мая 2014 года с крымскотатарскими активистами прорваться в Крым. Тогда он пытался въехать в Крым на автомобиле в пропускном пункте “Турецкий вал” в Армянске. Встречать его пришли тысячи крымских татар. Трассу блокировали до тысячи бойцов различных силовых подразделений России, включая ОМОН. Еще одну линию обороны соорудили на въезде в Армянск вооруженные битами и палками активисты местных пророссийских организаций. Руководители Меджлиса приняли решение о возвращении Джемилева в Киев, чтобы избежать столкновений. 22 апреля 2014 года Джемилеву официально запретили въезд в “Россию”. В августе того же года по инициативе российского прокурора Крыма Натальи Поклонской было открыто уголовное дело, изначально его расследовала ФСБ.

По словам Полозова, в отдельное производство выделено дело о пересечении границы (часть 3 статьи 322 российского УК) в отношении тех, кто встречал Джемилева в Крыму. Таким образом, уголовное преследование грозит сотням крымских татар, которых могут опознать на фото и видео.

Два других эпизода связаны с тем, что сын Джемилева Хайсер в мае 2013 года выстрелил из окна дома из карабина, который взял из сейфа отца, и попал в голову знакомому Февзи Эдемову. Джемилева обвиняют в том, что он хранил ключ от сейфа с оружием в месте, о котором знал сын, а также незаконно приобрел 10 патронов калибра 7,62. Статья 222 вменяется Джемилеву в редакции 2010 года, статья 224 – в редакции 2011-го.

Об открытии против Джемилева дела по трем статьям стало известно еще в январе 2016 года. В том же месяце Киевский райсуд Симферополя заочно арестовал его. Управление СКР в Крыму предъявило Джемилеву обвинения 13 апреля нынешнего года. Если дело в отношении него будет передано в суд, процесс будет заочным, отметил адвокат.

По “делу 3 мая” о попытке прорыва административной границы континентальной Украины с Крымом различные условные сроки по приговорам крымских судов получили пятеро крымских татар – Муса Абкеримов, Рустем Абдурахманов, Таир Смедляев, Эдем Эбулисов и Эдем Османов. Еще несколько десятков человек впоследствии были оштрафованы.

Хайсер Джемилев в 2015 году был приговорен Краснодарским краевым судом к пяти годам общего режима за причинение смерти по неосторожности. В ноябре 2016 года он освободился условно-досрочно из ИК-10 в Астрахани.