Вторник, 5 мая 2020

Администрация Дональда Трампа разрабатывает проект договора о добыче ресурсов на Луне (проект “Артемида”), сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с документом.

Как утверждается, в ближайшие недели США планируют провести переговоры по этому поводу с Канадой, Японией, странами ЕС и Объединенными Арабскими Эмиратами. По словам источников, на раннем этапе Россию не планируется привлекать к проекту, поскольку Пентагон рассматривает ее как противника: российские космические аппараты совершают угрожающие маневры около американских спутников-шпионов.

“Соглашения Артемиды” предусматривают создание “зон безопасности” около будущих лунных баз. Они нужны, чтобы предотвратить причинение ущерба или вмешательство со стороны конкурирующих стран или компаний, которые работают в непосредственной близости.

Кроме того, цель договора – обеспечить правовую основу в рамках международного права для того, чтобы компании могли владеть лунными ресурсами, которые они добывают.

США рассматривают положение о “зонах безопасности” как реализацию статьи 3 договора о космосе 1967 года, согласно которому космическое пространство, в том числе Луна и другие небесные тела, “не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами”. По словам источника Reuters, создание “зон безопасности” не означает территориальных претензий. Эти зоны, размер которых будет варьировать в зависимости от операций, позволят координировать действия космических игроков без объявления территорий суверенными.