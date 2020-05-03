The Guardian: Россия пытается украсть данные о британской вакцине от коронавируса
Британские университеты и лаборатории подвергаются хакерским атакам со стороны “враждебных государств” в связи с эпидемией COVID-19, сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (NCSC). Хакеров прежде всего интересует информация о разработке вакцины.
За кибератаками стоят Россия, Иран и Китай.
В NCSC отмечают, что доля кибератак, направленных на кражу информации, касающейся коронавируса, возросла. При этом ни одна такая атака еще не была успешной.
The Guardian напоминает, что в Британии над исследованем нового коронавируса работают десятки научных учреждений. Они, в частности, разрабатывают диагностические тесты и экспериментируют со схемами лечения.
В мире разрабатывается несколько десятков вакцин от нового коронавируса. В Британии наибольших успехов в этом направлении достиг Институт Дженнера в Оскфорде. Разработанную там вакцину уже запустили в промышленное производство; одновременно ученые объявили о начале ее испытаний на добровольцах. Как ожидается, к сентябрю будет произведен миллион доз препарата.