Понедельник, 4 мая 2020

Материал The New York Times о российских бомбежках в Сирии. Скриншот

В посольстве России в Вашингтоне назвали “прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений” серию статей The New York Times о России, за которые газета награждена Пулитцеровской премией.

В дипмиссии считают, что статьи NYT “можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов”. “Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью. Если и есть в этом, как утверждается, “большой риск”, то только для репутации”, – говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Вручение Пулитцеровской премии – самой престижной американской журналистской награды – прошло в ночь на вторник. Коллектив NYT удостоился премии в области “международный репортаж” с формулировкой “за серию увлекательных историй, добытых с большим риском, разоблачающих хищничества режима Владимира Путина”.

В восьми материалах, отмеченных премией, речь идет о вмешательстве России в войны и внутренную политику в Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике, отравлении болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, убийстве по заказу российских спецслужб украинского военного Ивана Мамчура. Среди этих статей – расследование о бомбежке Россией гражданских объектов в сирийском Идлибе.