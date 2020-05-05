Вторник, 5 мая 2020

Послы России и КНДР. Фото: ФБ-страница посольства России в Пхеньяне

Путин наградил северокорейского диктатора Ким Чен Ына медалью “75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”. Как сообщает российское посольство в Пхеньяне, Ким награжден “за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов”.

5 мая посол России Александр Мацегора передал юбилейную медаль министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне. После торжественной церемонии дипломаты подтвердили “настрой на дальнейшее развитие и укрепление многогранного российско-корейского сотрудничества”.

Указ о награждении Ким Чен Ына Путин подписал еще 13 июня прошлого года.

В апреле 2019 года Путин и Кми Чен Ын встретились во Владивостоке. По итогам встречи не было подписано никаких документов, совместных заявлений не последовало. На встрече обсуждались развитие двусторонних связей, ситуация на Корейском полуострове, его денуклеаризация, санкции против Северной Кореи, отношения этой страны с США. Это была первая встреча Путина с северокорейским диктатором.