Суббота, 2 мая 2020

Очередная программа Никиты Михалкова “Бесогон ТВ” снята с эфира после нескольких показов на гостелеканале “Россия 24″. Одновременно режиссер подвергся довольно жесткой критике в лоялистских СМИ и телеграм-каналах. В специальном обращении к зрителю Михалков утверждает, что стал жертвой цензуры, намекает на козни высокопоставленных врагов и заявляет, что не потерпит запретов.

“Спутанное сознание Бесогона”. Нет, это не сочинитель антиправительственных текстов плюет в душу автору великого фильма о великой войне, это цитата из любимой газеты Владимира Путина. “Передача оказалась… до предела насыщена всеми классическими штампами и приемами конспирологов” – а это вообще РИА Новости. “Михалков разбушевался” – и это примерно оттуда же. Ну и на телеграм-помойках имя Никиты Сергеевича в связи с выходом и изъятием его последней телепередачи тоже полощут, и с таким ожесточением, словно речь идет о Ходорковском или Навальном.

И почти все они с эдакой насмешечкой, характерной для оппозиционных изданий, указывают на чрезмерную увлеченность Михалкова теориями заговоров. В особенности угрозой “чипирования” всего человечества, исходящей, вообразите себе, от Билла Гейтса, чем в известных кругах принято объяснять рукотворное якобы изготовление коронавируса с целью избавить перенаселенную планету от лишних людишек. Читаешь – и прямо не веришь глазам, поскольку про злокозненного миллиардера то же самое у нас говорят и спецпропагандисты.

Правда, вчитываясь в статьи, размещенные у Киселева, Сунгоркина и прочих, скоро догадываешься, что Гейтс тут вроде ни при чем. Ибо Никита Сергеевич замахнулся не только на крупнейшего акционера компании Microsoft, бизнесмена и филантропа. Не пощадил он и людей гораздо более важных. Германа Грефа не пожалел, который до сих пор не удосужился открыть отделения Сбербанка в Крыму, в связи с чем путем монтажной склейки был уподоблен другому знаменитому немцу – рейхсфюреру СС Гиммлеру. И Валентину Матвиенко тоже приложил, сурово заклеймив спикера верхней палаты за ее пристрастие к дистанционным формам школьного обучения. Оттого и пострадал, бедняга.

Тем не менее ошибется тот независимый наблюдатель, который решит, что отныне нельзя у нас растлевать души доверчивых зрителей идиотской конспирологией. И никто из телевизионщиков больше не помянет “число зверя”, размышляя вслух о причинах возникновения пандемии. Помянут, уверяю вас. Про СПИД, выдуманный пиндосами, до сих пор толки ходят, а коронавирус, по-вашему, кто ж тогда изобрел? Сам по себе он, что ли, зародился или наши друзья китайцы его не сумели удержать в своих пробирках? Не смешите. Кроме американцев – некому.

Другой вопрос, как в принципе это понимать – статьи в защиту Грефа, Матвиенко и Гейтса в рамках краткой пропагандистской кампании против окончательно попутавшего рамсы режиссера? Где Сбербанк и где Microsoft, и почему в “Комсомолке” разучились отделять зерна от плевел? И что теперь будет с Михалковым – явной жертвой цензуры, и с его “Бесогоном”?

Насчет Никиты Сергеевича сразу скажем: ничего страшного с ним не случится, беспокоиться не о чем. Что же касается российской пропаганды в частности и российской жизни в целом, то с ходу тут ничего не предугадаешь. Процессы идут сложные.

Вот, например, буквально на днях кто бы усомнился в том, что свежевыстроенный Главный храм Вооруженных сил РФ украсят мозаики с изображением Сталина на транспаранте и Путина в толпе соратников, бойцов и простых граждан, отмечающих славный праздник аншлюса. И даже мягкая укоризна, прозвучавшая в словах Владимира Владимировича, который призвал художников не обожествлять его раньше времени, никого не вразумила. А потом вдруг выяснилось, что это была не просьба, это был приказ – и панно исчезло с церковных стен, невзирая на яростные протесты художников, будто и не выкладывали его там никогда. И Сталина, есть мнение, оттуда уберут, если он кому-нибудь еще грезится. И открытие Главного храма переносится на неопределенный срок.

Иными словами, пока мы тут все прозябаем в режиме самоизоляции, в верхах под тщательно выметенными коврами ведется некая жестокая схватка, которую по старинке хочется назвать борьбой системных либералов с совсем уж отмороженными мракобесами. К примеру, мнительному национальному лидеру докладывают, что Сталин в церкви, да и он сам, почти причисленный к лику святых, – это все дурные приметы, и Путин повелевает очистить храм от политиков. К примеру, Матвиенко докладывают, что великий артист уже окончательно впал в ересь, как в неслыханную простоту, – и она репрессирует “Бесогона”, попирая Конституцию. К примеру, дозванивается она и до Громова, курирующего в администрации Кремля нашу свободную прессу, – и та набрасывается на режиссера, охваченного патриотическими антинемецкими настроениями.

Короче, всем сегодня страшно, и всюду чудятся зловещие знаки, и начальственные сердца переполняют недобрые предчувствия – вот и попадают под раздачу такие разные люди, как Сталин и Михалков. А с ними и Путин, и псу под хвост идет проделанная огромная работа – как мастеров мозаики, так и величайшего из конспирологов в актерском цеху. Ужасно жаль затраченных усилий, но что тут поделаешь – время такое. Неожиданно беспощадное к проявлениям нестандартного холопского патриотизма.