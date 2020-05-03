Воскресенье, 3 мая 2020

Президент США Дональд Трамп рассматривает повышение пошлин на китайские товары как одну из мер наказания за сокрытие Китаем информации о коронавирусе. Об этом Трамп заявил в эфире Fox News, отвечая на вопрос, рассматривается ли такая мера.

“Это самое страшное наказание, вот что я скажу. Мы все играем в сложную игру: в шахматы или покер… И это не шашки, вот что я вам скажу”, – отметил президент. По его словам, “тарифы как минимум являются большим инструментом на переговорах”.

Отвечая на вопрос о том, было ли появление коронавируса намеренным или случайным, Трамп сказал, что Китай “ошибся”. “По-моему, они совершили ошибку, пытались ее скрыть… Они не смогли потушить огонь. Они останавливали людей, которые ехали в Китай, но не останавливали людей, которые следовали из Китая по всему миру”, – пояснил президент. По мнению Трампа, Китай знал, что проблема есть, и “был сбит с толку этой проблемой”.

Как передает Интерфакс, на фоне заявлений Трампа цены на нефть стали снижаться. Так, на лондонской бирже ICE Futures стоимость июльских фьючерсов за баррель нефти Brent к 8:50 мск составляла 25,97 доллара за баррель, что на 0,47 доллара (1,78 процента) меньше цены на закрытии предыдущей торговой сессии.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США, в ведомстве считают, что Китай намеренно скрыл масштаб эпидемии и данные о его заразности, чтобы запастись необходимыми медикаментами и защитными средствами. В докладе утверждается, что почти весь январь Китай скрывал от Всемирной организации здравоохранения сведения о заразности коронавируса. При этом китайские власти “отрицали наличие экспортных ограничений, запутывали и задерживали предоставление своих торговых данных”.

В воскресенье госсекретарь США Майк Помпео сообщил в интервью ABC News, что Вашингтон обладает достаточным количеством свидетельств, указывающих, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. По словам госсекретаря, многие эксперты считают вирус рукотворным, но в то же время он ознакомлен с сообщениями ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о его естественном происхождении. Помпео не стал отвечать на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным.

В середине апреля телеканал Fox News сообщил, ссылаясь на источники, что “нулевой пациент” с коронавирусом работал в одной из лабораторий в Ухане. По данным телеканала, вирус “возник в лаборатории не в качестве биологического оружия”, а как результат попыток Китая превзойти США в обнаружении вирусов и борьбе с ними.