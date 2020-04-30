Четверг, 30 апреля 2020

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий направил председателю комиссии по иностранным делам итальянского Сената, представителю Движения пяти звезд Вито Петрочелли письмо с призывом отменить санкции. Документ опубликовало итальянское издание Linkiesta.

Письмо от 27 апреля было направлено в Сенат послом России в Италии Сергеем Разовым. Дипломат просит Петрочелли “сообщить об этом документе итальянским сенаторам”.

Слуцкий в письме выражает сожаление в связи с тем, что в Генассамблее ООН провалился российский проект декларации о солидарности в борьбе с пандемией коронавируса. В документе провозглашался отказ от односторонних санкций, принятых в обход Совбеза ООН, и торговых войн.

“Называющие себя демократическими страны Запада наложили различного рода санкции почти на треть населения земного шара и не намерены их ослаблять даже на фоне борьбы с коронавирусом. Подобная антигуманная линия затрудняет получение качественной медицинской помощи для граждан таких стран, как Иран и Венесуэла, а также не способствует эффективному восстановлению национальных экономик, в том числе государств европейского континента”, – пишет Слуцкий.

Российский депутат призывает “всех здравомыслящих политиков в руководстве Европейского Союза, США, Великобритании, ведущих международных и межпарламентских организаций” “отказаться от деструктивной санкционной политики”.

“Наконец Москва выставила счет после того, как в Италию отправили помощь (в том числе и военную) для борьбы с коронавирусом”, – отмечает Linkiesta.

В марте Россия направила в Италию оборудование для обеззараживания местности и для диагностики коронавируса, а также военных медиков. Газета La Stampa, ссылаясь на “политические источники высокого уровня”, писала, что российская помощь оказалась бесполезна на 80 процентов.

Представители России неоднократно заявляли, что не преследуют политических целей, помогая Италии. Так, президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков уверял, что Москва не возлагает на Италию никаких “контрнадежд”, связанных с возможной отменой антироссийских санкций. Разов говорил, что российская помощь “не является предметом торга”.

12 апреля La Repubblica сообщила, что россияне, живущие в Италии, в WhatsApp предлагают итальянцам за 200 евро на камеру поблагодарить Россию и Владимира Путина за гуманитарную помощь.