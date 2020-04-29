Среда, 29 апреля 2020

У премьер-министра Михаила Мишустина выявлен коронавирус. Об этом сам чиновник сообщил Владимиру Путину по видеосвязи, передает ТАСС.

“Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат”, – сказал Мишустин.

На период своей болезни в качестве врио главы кабмина Мишустин предложил своего первого зама Андрея Белоусова. Владимир Путин уже подписал указ о его назначении.

Мишустин сообщил, что уходит на самоизоляцию, сообщает Интерфакс. “Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам”, – заверил премьер.

Путин в свою очередь выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики. Он пообещал, что окончательных решений в этой сфере без участия премьера приниматься не будет.

Мишустин призвал россиян максимально серьезно отнестись к пандемии и сделать все возможное, чтобы остановить распространение инфекции. “Впереди майские праздники, и прошу вас всех оставаться дома и соблюдать все необходимые ограничения”, – сказал он.

У Мишустина “39 температура”, пишет в своем телеграм-канале главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.