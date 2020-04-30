Четверг, 30 апреля 2020

Мозаичное изображение Владимира Путина пропало из строящегося главного храма вооруженных сил в подмосковной Кубинке, сообщает “Коммерсант”.

Настоятель храма епископ Клинский Стефан сообщил РБК, что решение приняли в соответствии с мнением Владимира Путина, посчитавшего, что “его изображение преждевременно”.

Как пишет “Новая газета”, уже создан эскиз мозаики, которая заменит демонтированный фрагмент. Там изображено то же самое шествие в честь аннексии Крыма. На месте, где были Путин и другие высшие чиновники, теперь изображены монахи, держащие икону Корсунской Богоматери. Надпись “Крымская весна” теперь заменена на “Навеки с Россией”.

Однако Интерфаксу епископ сообщил другую информацию: по его словам, получившие известность снимки мозаики были сделаны в мастерской, а не в храме. “В соответствии с пожеланием главы государства художественный совет решил ее не размещать”, – пояснил он. На вопрос, сохранят ли мозаику с Путиным, Стефан ответил: “Вряд ли. Зачем она нужна, если ее не используют? Но это вопрос к мозаичистам. Если им надо, пусть где-нибудь разместят”.

Сейчас мозаика переделывается в мастерской-изготовителе, сообщил он ТАССу.

Председатель худсовета по строительству храма Леонид Калинин заверяет, что мозаику все-таки сохранят: “Насколько мне известно, мозаика сохранена, и она будет находиться в музее или в каком-то еще месте как некий исторический артефакт”.

27 апреля Калинин сообщал, что художники-мозаичисты отказались сбивать панно с Путиным. “У двоих родственники в Крыму, они отказываются сбивать Путина, который принял решение о бескровном присоединении Крыма, – пояснил он. – У них родственники там, которые были бы намотаны на гусеницы украинских танков”.

26 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент знает о появлении мозаики с его изображением в храме. “Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: “Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано”, – сказал чиновник.

24 апреля были опубликованы фотографии мозаик из храма. На одной из них были изображены Путин, министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС Валерий Герасимов, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. На другой мозаике, изображающей парад Победы 1945 года, над солдатами был изображен портрет Иосифа Сталина.

1 мая глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда