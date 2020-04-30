Четверг, 30 апреля 2020

Представитель российского МИДа Мария Захарова отказалась участвовать в дебатах с Алексеем Навальным. Накануне стороны согласились провести 1 мая дебаты в эфире youtube-канала “Навальный Live” с журналистом Алексеем Пивоваровым в качестве модератора.

По словам Захаровой, представители Навального стали ставить ей условия – “об этом говорить можно, об этом не говорить”. “Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь”, – написала она в Фейсбуке.

Сам Навальный заявил, что готов участвовать в дебатах даже и без модератора.

После того как “Эхо Москвы” предложило обеспечить возможность провести разговор Захаровой с Навальным без модератора, Захарова повторно отказалась. “С шулерами я разговаривать не собираюсь. Я поняла всю непорядочность этих людей. Я не упускаю возможности поговорить с Навальным, это он ее упустил. Я не верю в то, что опять не будет обмана”, – сказала она.

Пивоваров сообщил, что накануне вечером ему позвонила глава канала “Навальный Live” Любовь Соболь и предложила модерировать дебаты. Затем с ним связалась Захарова, и они обсудили возможные темы дебатов. “Сегодня утром мы снова созвонились с Марией, и она сказала, что отказывается от дебатов с какой-либо модерацией (не именно моей, а вообще). Я передал это Любе Соболь и на этом считаю свое участие исчерпанным”,- написал журналист.

В пятницу Захарова вызвала Навального на прямой разговор, после того как он раскритиковал ее за высказывания в интервью журналисту Михаилу Зыгарю, вышедшем 28 апреля. Захарова, в частности, заявила, что некоторые из россиян, эвакуированных на родину из-за границы экстренными рейсами, оказались на рубежом “из-за своего эгоизма и безответственности”.