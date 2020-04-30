Четверг, 30 апреля 2020

В отношении бывшего оперного певца Вадима Чельдиева, фигуранта уголовных дел о фейке и о нападении на полицейского, открыли третье дело – о публичных призывах к экстремизму (статья 280 УК). Об этом сообщают “Кавказ. Реалии” со ссылкой на общественную активистку Индиру Габолаеву.

Новое дело возбудило управление ФСБ по Северной Осетии, сообщил “Медиазоне” адвокат Андрей Сабинин. Адвокат не видел постановления о возбуждении дела, официально его не уведомляли. По версии ФСБ, Чельдиев публиковал в своем телеграм-канале видеообращения, в которых якобы призывал к свержению конституционного строя и противоправным действиям. Результатом его обращений, считает спецслужба, стал несогласованный митинг 20 апреля, который, по мнению Роспотребнадзора, сыграл главную роль в ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки в Северной Осетии.

Сейчас Чельдиев находится в СИЗО-2 в Пятигорске, Ставропольский край.

Как сообщает “Апология протеста”, суд во Владикавказе арестовал на 15 суток администратора чата сторонников Чельдиева Арсена Бесолова. Его объявили виновным по части 1 статьи 20.2.2 КоАП (организация сборища). Полиция и суд посчитали Бессолова организатором схода 20 апреля. Адвоката “Апологии протеста” Камиллу Дзоциеву не допустили в суд для защиты активиста.

Бессолова задержали утром 29 апреля в Москве. Силовики доставили его во Владикавказ, где допросили в качестве свидетеля. Затем сотрудники ФСБ доставили активиста в УМВД по Владикавказу, где водворили в помещение для административно задержанных. Там полиция также не пускала к нему адвоката.

Митингующие в центре Владикавказа выступали против карантинных мер, принятых в связи с коронавирусом. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров встретился с демонстрантами и пообещал, что тем, кто из-за пандемии остался без работы, будет оказана социальная помощь. К вечеру силовики вытеснили митингующих с площади Свободы. Протестующие кидали камни и куски асфальта. Затем противостояние продолжилось на соседней площади Штыба. Уже оттуда люди разошлись. В ОВД Владикавказа сообщили о 69 задержанных на митинге. Несколько десятков человек затем отправили под административный арест.

СКР после митинга открыл дело по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти; до 5 лет) и части 2 статьи 213 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти). По утверждению ведомства, всего от действий митингующих пострадали 13 силовиков. По этому делу в пятницу суд отправил в СИЗО шесть человек. Ранее были арестованы еще три человека – Джон Джиоев, З. Кайтмазов и У. Кониев. Еще одному фигуранту, студенту-сироте В. Махмадиеву, суд запретил покидать дом, посещать массовые мероприятия и пользоваться интернетом до 29 мая. Обо всех, кроме Махмадиева, известно, что им вменяется только статья о хулиганстве.

Чельдиев, живший в Петербурге, отрицает существование коронавируса и называет себя “гражданином СССР”. 17 апреля, когда уже было известно о первом уголовном деле против него, он записал видео с призывом выйти 20-го числа на народный сход. Ролик набрал более 170 тысяч просмотров. В тот же день Чельдиева схватили в Петербурге и под конвоем отправили в Северную Осетию.

По первому делу по статье 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) Чельдиев обвиняется в том, что 6 апреля распространил в соцсети две видеозаписи с критикой принимаемых республиканскими властями мер по защите населения от коронавируса. “Призывая население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции, формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств, представляющих угрозу их жизни и здоровью”, – заявляли в СКР. По этому делу ему грозит от 300 тысяч до 700 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Второе дело против певца квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти; до 5 лет). Согласно фабуле этого дела, он во время конвоирования во Владикавказ, будучи задержанным по делу о фейке, ударил два раза кулаком одного из силовиков. Это якобы произошло 18 апреля на автозаправке в селе Алханчурт в Северной Осетии.

По утверждению адвоката политзека Батраза Кульчиева, Чельдиев никого не бил, а телесные повреждения пострадавшему нанес его коллега, когда машина с Чельдиевым остановилась на заправке в Северной Осетии, и двое полицейских вышли из нее. Затем, по словам адвоката, на Чельдиева надели наручники. У задержанного на руках не осталось следов от удара, утверждает Кульчиев.

21 апреля суд