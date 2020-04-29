Среда, 29 апреля 2020

В исправительной колонии № 52 в Енакиево Донецкой области (находится под контролем “ДНР”) силовики в масках в среду провели рейд с избиением заключенных. Об этом “Граням” сообщил один из сидящих там зэков. Информацию нам подтвердил волонтер, помогающий заключенным.

Силовики зашли в колонию в 10 утра. По словам заключенного, в камерах проходили обыски: некоторые зэки были избиты, заключенных “выбрасывали из камер” и ставили на растяжку. Зэкам говорили, чтобы они “не жаловались на жизнь и никому не рассказывали, что тут происходит”.

После обысков силовики пошли в медсанчасть колонии и сильно избили троих заключенных, которые ранее в знак протеста против действий администрации порезали себе вены. “Когда они ушли, те еще больше порезали себе руки, “маски” вернулись, избили их до полусмерти и прямо за ноги оттянули в карцер. Неизвестно, доживут до утра или нет”, – сообщил собеседник “Граней”. Волонтер подтвердил, что эти заключенные “заново вскрылись и их волоком потащили на яму (в штрафной изолятор. – Ред.)”. По его словам, избитых зэков “чем-то накололи”.

Кроме того, был избит “смотрящий” за колонией. “Избили так, что кололи уколы, чтобы не умер сразу. Тоже неизвестно, что с ним сейчас”, – сообщил заключенный.

“Все сопровождалось не только избиением, но и психологическим подавлением, матами и угрозами. Сказали, что в следующий раз будет хуже”, – добавил он.

Ранее заключенные ИК-52 Хворост, Переверзев и Мисюк, осужденные еще при украинской власти, вскрыли себе вены, протестуя против издевательств со стороны первого замначальника колонии Юрия Китаря. Тюремщик угрожал зэкам и хотел водворить их в ШИЗО.

В начале апреля “Грани” писали о ситуации в местах лишения свободы на территории оккупированных районов Донбасса. Как сообщили нам заключенные, в ИК-52 в связи с коронавирусом ввели запрет на свидания. В конце марта в колонии проходили массовые обыски у заключенных. Их проводили силовики без масок. После этих обысков около 20 зэков написали жалобы в “администрацию главы ДНР”. Кроме того, нам стало известно о рейдах российского тюремного спецназа и боевиков, сопровождавшихся избиениями и убийствами, а также о вербовке заключенных на фронт.