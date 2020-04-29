Среда, 29 апреля 2020

48 процентов россиян считают неправильными антивирусные меры, принятые Владимиром Путиным и правительством. Об этом свидетельствуют данные апрельского опроса Левада-центра, проведенного по заказу “Открытых медиа”.

Из тех, кто считает действия президента и правительства неправильными, 30 процентов называют их недостаточными, а 18 процентов – чрезмерными.

Полностью одобряют меры Путина и правительства лишь 46 процентов россиян.

При этом действия губернаторов и мэров одобряют 50 процентов опрошенных, не одобряют – 45 процентов.

Менее всего действия федеральных властей одобряют в крупных городах (с населением более 500 тысяч человек). Среди жителей этих городов лишь 34 процента считают, что власть делает все необходимое, а 61 – полагают, что действия властей неадекватны. Из них 40 процентов считают действия властей недостаточными. К местной власти там относятся лучше: 48 процентов жителей крупных городов одобряют действия мэров и губернаторов, 49 процентов – относятся к ним отрицательно, 34 процента считают принятые меры недостаточными.

В Москве также лишь 42 процента жителей считают, что Путин и правительство делают все необходимое, а 49 процентов – что нет. Действия мэрии во главе с Сергеем Собяниным одобряют 46 процентов москвичей, 47 процентов считают принятые меры избыточными или недостаточными.

56 процентов опрошенных сообщили, что их график изменился в связи с объявленными Путиным “нерабочими днями”. Сокращения рабочего времени и увольнения, которые “уменьшили или обнулили их зарплаты”, коснулись 20 процентов респондентов. Только 21 процент опрошенных сообщили, что смогли полностью или частично перейти на удаленную работу из дома. Уйти в вынужденный отпуск с сохранением зарплаты, как обещал Путин, получилось лишь у 8 процентов респондентов.

Опрос проводился 24-27 апреля, в нем участвовали 1608 человек от 18 лет и старше.