Среда, 29 апреля 2020

Мозаика в православном соборе ВС РФ в парке “Патриот”. Фото: “МБХ медиа”

Каждый День Победы в путинской России – это самая настоящая агрессия.

Агрессия Сталина.

Свергнутый с пьедесталов генералиссимус то мелькнет на плакате, то напомнит о себе цитатой в метрополитене, то появится в высказываниях того или иного чиновника или штатного пропагандиста – в роли мудрого освободителя человечества. Теперь вот и на фреске в строящемся храме Вооруженных сил России, в окружении собственных военачальников, а также товарищей Путина В.В., Шойгу С.К., Патрушева Н.П. и других официальных лиц. Однако, если призадуматься, даже это кощунственное появление истребителя церкви и веры в православном храме, даже фреска вписывается в общий ряд. Это такой Сталин исподтишка. Вроде бы его нет, но он все же есть. И не один, а в ряду прочих победителей в войне. Начальник товарища Жукова Г.К., предшественник товарища Путина В.В., ничего личного, ничего лишнего.

“Лишнее” в этом году началось с символического переименования городов – но каких! Периферийных. Чужих. Но оккупированных. Кремль еще с брежневских времен хочет вернуться к сталинским названиям, но стыдится запачкаться в крови. Именно поэтому регулярно возникают все эти потуги, все эти намерения вновь обозвать Волгоград “историческим именем Сталинград”, игнорируя настоящее имя Царицына – города, под которым полководческая немощь Сталина раскрылась в полной мере. Но страх всегда останавливает, и Волгоград остается Волгоградом – хотя теперь шесть дней в году называется Сталинградом. Такое решение еще семь лет назад приняла местная дума. И ничего, проглотили. 9 мая Волгоград – это Сталинград. Но не он один.

Теперь, по решению главы “Донецкой народной республики” Дениса Пушилина оккупированный Донецк тоже будет наименовываться на праздники своим позабытым именем Сталино. А оккупированный Цхинвали по решению главы Южной Осетии Анатолия Бибилова будет называться осетинским вариантом своего советского наимененования – Сталинир. Еще один находящийся под российской оккупацией город – украинский Луганск – вернет себе “праздничное название” Ворошиловград. При этом в Донецке одним переименованием не ограничиваются: подыскивают место для восстановления памятника Сталину.

В то время как Украина освобождается от Ленина, Россия метит оккупированные территории Сталиным. Метит не случайно – вождь все еще остается чекистским кумиром, и хозяева современной российской жизни пытаются понять, готово ли общество принять эту ползучую сталинизацию. Праздничные города, памятник в “сражающемся Донецке”, где-нибудь рядом с Моторолой, потом – памятник в Волгограде. И, глядишь, на 80-летие Победы можно будет уже и переименовать Волгоград, и вернуть генералиссимуса на причитающийся ему постамент, по недоразумению занятый маршалом Жуковым. Это и есть та Россия, которой им хочется. Россия Путина, Россия Сталина.

Я открою окно, я высунусь,

Дрожь пронзит, будто сто по Цельсию!

Вижу: бронзовый генералиссимус

Шутовскую ведет процессию!

Он выходит на место лобное -

Гений всех времен и народов! -

И, как в старое время доброе,

Принимает парад уродов!