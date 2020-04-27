Понедельник, 27 апреля 2020

Ключевой фигурант дела об уничтожении малайзийского Boeing над восточной Украиной, известный под псевдонимом “Владимир Иванович”, – замглавы погранслужбы ФСБ генерал-полковник Андрей Бурлака, говорится в расследовании Bellingcat и The Insider. Одновременно его личность установила русская служба Би-Би-Си.

На даннный момент Бурлака – самый высокопоставленный российский силовик, официально признанный фигурантом дела Boeing.

“Владимир Иванович” неоднократно упоминается в переговорах, опубликованных Совместной следственной группой (JIT), и сам непосредственно участвует в них. Как отмечается в расследовании, он руководил боевыми действиями на Украине как минимум до конца июля 2014 года. Среди прочих задач, за которые он отвечал, – перемещение через границу тяжелых вооружений, в том числе “Бука”, который сбил малайзийский Boeing.

В 2014-2015 годах Бурлака неоднократно летал в Ростов-на-Дону, Крым и Краснодар – три “центра управления украинской операцией”, говорится в расследовании. Среди его попутчиков был начальник 5-го управления ФСБ Сергей Беседа, против которого ввели американские санкции за участие в российско-украинской войне.

Идентифицировать Бурлаку удалось по его телефонным номерам, обнародованным JIT. Один из них определился в приложении GetContact как “Владимир Иванович”; вместе с ним был сохранен второй номер, поиск по которому выдал контакт под названием “Владимир Иванович Бурлак”. Затем его определили по слитой в сеть переписке 2014 года, в которой Александр Серов, помощник “главы ДНР” Дениса Пушилина, общается с Алисей Натальченко, ассистенткой Пушилина. Они обсуждают, что решение об отпуске будет принимать “Владимир Иванович”, он же “Андрей Иванович”, он же “замдиректора ФСБ”. Затем удалось подтвердить, что идентичны образцы голоса Бурлака из опубликованных телефонных переговоров, телепередачи с канала “Звезда” и его интервью 2013 года.

Бурлака – начальник оперативно-организационного управления погранслужбы ФСБ. Он заместитель руководителя погранслужбы Владимира Кулишова, который в свою очередь занимает пост первого замдиректора ФСБ.

Бурлака родился в 1965 году в городе Советская Гавань (Хабаровский край), в 1986 году окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, служил пограничником, затем в 1995-м окончил Академию ФСБ и продолжил службу в Хабаровском крае, где стал руководителем погранслужбы Дальневосточного округа. В 2012 году был переведен в Москву на нынешнюю должность.