Вторник, 28 апреля 2020

“Роснефть” по соглашению с правительством России создаст крупный центр исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Как сообщает Би-Би-Си со ссылкой на два источника, знакомых с деталями проекта, и собеседника в руководстве “Роснефти”, его куратором станет старшая дочь Путина детский эндокринолог Мария Воронцова.

Она войдет в наблюдательный совет центра. Председателем этой структуры станет глава “Роснефти” Игорь Сечин, а ее членами – вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Андрей Фурсенко.

Голикова и Сечин подписали соглашение о сотрудничестве в начале марта. Согласно договору, Россия должна стать одним из лидеров в области генетических технологий к 2027 году.

АНО “Развитие генетических технологий” была зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса “Роснефти”. Директором центра стал советник Сечина, биолог Константин Северинов.

По словам источника в руководстве “Роснефти”, на развитие центра компания будет тратить 200 миллионов долларов в год. В общей сложности в течение ближайших семи лет “Роснефть” выделит на проект от 500 миллионов до миллиарда долларов, сообщил другой источник, знакомый с деталями соглашения правительства и нефтяной компании.

“Геном россиян” – рабочее название главного проекта новой организации. Как сообщили три источника, АНО должна провести секвенирование (полный генетический анализ) жителей России. “В ходе исследования планируется выяснить, существуют ли типичные для российского этноса “генетические поломки”, которые можно выявить и впоследствии отредактировать – это программа-максимум. Программа-минимум – выяснить, какие “поломки” есть у отдельных участников исследования”, – пишет Би-Би-Си.

Планируется собрать генетический материал у 100 тысяч россиян. В основном его будут брать у сотрудников “Роснефти” во время диспансеризации, а также у пациентов Федерального научно-клинического центра (ФНКЦ) имени Димы Рогачева, где лечат детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. “Роснефть” оказывает финансовую поддержку центру.

В 2019 году Би-Би-Си опубликовала расследование о бизнесе Воронцовой: как выяснили журналисты, она входит в число совладельцев акционероного общества “Новая медицинская компания”, которое занимается проектом по созданию в Ленинградской области “многофункционального медицинского комплекса” за 40 миллиардов рублей.

В апреле прошлого года Путин своим указом включил Воронцову в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий.

Как сообщало Bloomberg, летом прошлого года Воронцова участвовала в непубличной встрече с ведущими российскими генетиками, на которой обсуждалось редактирование ДНК человека.