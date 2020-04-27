Понедельник, 27 апреля 2020

Власти могут ввести обязательную платную регистрацию мобильных телефонов по номеру IMEI к 2021 году, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на законопроект группы членов Совета Федерации.

Как утверждают три источника газеты на рынке связи, сейчас документ проходит финальное согласование в администрации президента, после чего его могут внести в Госдуму.

Из законопроекта следует, что регистрация телефонов начнется 1 июля 2021 года. Предполагается, что эту обязанность возложат на импортеров, в том числе на граждан, купивших телефоны за границей.

Согласно новой версии законопроекта, размер оплаты за регистрацию телефонов будет определять правительство. В первой версии документа эта сумма была ограничена 100 рублями.

Требование об обязательной регистрации не будет распространяться на смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных или муниципальных нужд.

Операторы смогут блокировать оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим IMEI.

Впервые о законопроекте об обязательной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, в январе 2019 года сообщал РБК. Документ разработала первый замглавы Совета Федерации Людмила Бокова с группой парламентариев. Речь тогда шла не только о мобильниках, но и о планшетных компьютерах, ноутбуках и других устройствах.