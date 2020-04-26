Воскресенье, 26 апреля 2020

Владимир Путин призвал страны, входившие в антигитлеровскую коалицию, в современных условиях вновь проявить солидарность. Об этом говорится в телеграмме Путина посетителям онлайн-выставки “Сталин – Черчилль – Рузвельт: совместная борьба с нацизмом”.

“Сегодня, когда человечество сталкивается с новыми глобальными вызовами и угрозами, мы должны в полной мере использовать бесценный опыт международного сотрудничества и истинного союзничества, накопленный нашими странами в годы Второй мировой войны”, – говорится в телеграмме.

Путин пишет, что в годы войны руководители СССР, Британии и США, “несмотря на политические расхождения и разные, порой диаметрально противоположные взгляды на происходящие события”, смогли “правильно расставить приоритеты, подняться над личными амбициями и по ключевым вопросам прийти к взаимному согласию, выработать общие подходы к сложным проблемам в интересах скорейшего окончания Второй мировой войны, установления глобальной системы безопасности, основанной на коллективных действиях и Уставе ООН”.

“Мы высоко ценим вклад наших союзников по оружию в разгром нацизма. Вместе с солдатами и офицерами Красной Армии они плечом к плечу сражались с жестоким и беспощадным врагом, отстаивали идеалы свободы и гуманизма, вместе приближали долгожданную и такую дорогую для всех победу”, – говорится в путинском послании.

25 апреля Путин и президент США Дональд Трамп выступили с совместным заявлением к 75-летней годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе. В заявлении “дух Эльбы” назван “примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели”.

“Давая сегодня отпор наиболее серьезным вызовам XXI века, мы отдаем дань уважения доблести и мужеству всех тех, кто вместе сражался для разгрома фашизма. Их героический подвиг никогда не будет забыт”, – заверили лидеры двух стран.