Понедельник, 27 апреля 2020

Правительство Польши может арестовать активы “Газпрома” в проекте “Северный поток – 2″ в качестве компенсации, которую “Газпром” обязан выплатить польской государственной нефтегазовой компании PGNiG по решению Стокгольмского арбитража. Об этом в интервью Wpost сообщил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский.

По мнению замминистра, взыскать с “Газпрома” компенсацию лучше всего по жесткому сценарию. Он привел пример украинского “Нафтогаза”, который инциировал аресты имущества “Газпрома” по всей Европе, после того как Стокгольмский арбитраж присудил компании почти 3 миллиарда долларов. Ковальский оговорился, что “этот путь требует дальнейших процессуальных действий”.

“Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе “Газпромом” и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей”, – добавил Ковальский.

В конце марта Стокгольмский арбитраж присудил PGNiG 1,5 миллиарда долларов. Компания просила пересмотреть цену газа, который поставлялся по маршруту Ямал – Европа с ноября 2014 года – по мнению польской стороны, она была завышена.

24 апреля PGNiG сообщила, что “Газпром” выставил компании счет за газ, поставленный в марте и начале апреля, на старых условиях – без учета решения арбитража.

Ковальский выступает против заключения нового контракта на поставку российского газа в Польшу. Действующий “ямальский контракт”, заключенный Москвой и Варшавой в 1996 году, PGNiG намерена разорвать с 31 декабря 2022 года.

“Я решительный сторонник того, чтобы с 1 января 2023 года не было бы ни одного контракта между польской компанией и “Газпромом”. Газпром – абсолютно ненадежный и очень противоречивый поставщик. Использует газ только в политических целях”, – сказал Ковальский.