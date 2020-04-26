Воскресенье, 26 апреля 2020

Члены объединения “Матери против политических репрессий” записали видеоролик, в котором призвали к флешмобу в поддержку политзеков. “Мы понимаем, что в связи с коронавирусом у всех хватает своих проблем, но вирус уйдет, а политические преследования останутся, если мы вместе не будем выступать против них”, – говорится в ролике, опубликованном на “Дожде”.

Авторы обращения, матери и другие родственники политзеков, призвали поддерживать фигурантов “московского дела”, дел “Сети” и “Нового величия”, “Хизб ут-тахрир”, ростовского дела “Артподготовки”, политзеков-одиночек – бывшего аспиранта МГУ Азата Мифтахова, экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сторонника “Артподготовки” из Саратова Сергея Рыжова, сержанта-контрактника из Тамбова Егора Метлина (находится в СИЗО по делу о подготовке теракта), 16-летнего Кирилла Кузьминкина и всех, кто “сидит за нашу свободу”.

Организаторы флешмоба просят записывать видео в поддержку людей, сидящих за “преступления, которых не было”.

Родственники политзеков объявили о создании объединения “Матери против политических репрессий” 4 ноября прошлого года. Туда вошли родственники фигурантов дел “Сети”, “Нового величия”, “московского дела”, ростовского дела “Артподготовки”, Мифтахова, Шестуна, а также семьи мусульман, преследуемых по сфабрикованным делам, ранее объединившиеся в группу “Родительская солидарность”.