Воскресенье, 26 апреля 2020

Российские спецслужбы хотели отравить чешских муниципальных чиновников – инициаторов сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, сообщает Respekt со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждается, три недели назад в аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом. Его встретила машина, которая отвезла пассажира в посольство России. По словам источников Respekt, с собой у визитера был небольшой саквояж, в котором, как предполагается, находился яд рицин.

Чешским спецслужбам было известно о прибытии подозрительного дипломата. Они восприняли это как угрозу для мэра Праги Зденека Гржиба и главы района Прага-6 Ондржея Коларжа. Оба политика в течение дня после прибытия “дипломата” получили круглосуточную охрану от спецслужб.

По данным источника Respekt, предполагаемый отравитель – “агент российских секретных служб”. Тот же источник утверждает, что его коллеги “должны были отправиться из России в разные части Европы полтора месяца назад”.

Ранее Respekt писал, что кроме Гржиба и Коларжа охрана также предоставлена главе пражского района Ржепорье Павелу Новотны. Сообщалось, что Коларж получил угрозы убийством и, кроме того, в Прагу прибыл некий гражданин России, который мог представлять для него опасность. Также спецслужбы обнаружили перемещение группы российских разведчиков из России в Европу, что может быть связано со сносом памятника Коневу.

По инициативе Новотны в его районе будет установлен памятник бойцам Русской освободительной армии, погибшим при освобождении Праги.

Памятник Коневу был демонтирован 3 апреля. Как сообщил тогда представитель властей района Прага-6 Ондржей Шрамек, статую поместят в хранилище, а затем она станет частью создающегося в чешской столице Музея памяти XX века.

По факту сноса статус СКР возбудил уголовное дело об “оскверении символов воинской славы России”. Российский министр обороны Сергей Шойгу попросил чешского коллегу Лубомира Метнара передать памятник российской стороне, однако официальная Прага ответила отказом.

На месте снесенной статуи на площади Интербригад установят памятник освобождению Праги в 1945 году; как он будет выглядеть, пока неизвестно.

Памятник Коневу неоднократно обливали краской. Последний раз это произошло 22 августа – на следующий день после годовщины вторжения в Чехословакию войск Организации Варшавского договора.

Сторонники демонтажа памятника указывали, что Конев участвовал в строительстве Берлинской стены, подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году и подготовке оккупации Чехословакии в 1968-м.

Статую установили в 1980 году. Маршал изображен с букетом цветов, который вручили ему освобожденные пражане. После того как памятник в последний раз облили краской, Коларж предложил демонтировать его и передать посольству России для установки на территории дипмиссии. Посольство отказалось обсуждать такую возможность, а МИД России выступил с рядом гневных заявлений в адрес Чехии. Экс-министр культуры России Владимир Мединский назвал Коларжа “гауляйтером местного масштаба”. Это вызвало ответную резкую реакцию чешской общественности. В итоге решение о переносе памятника было принято советом Праги-6 в сентябре прошлого года.

18 апреля стало известно, что российское посольство в Праге уведомило чешский МИД, что не будет использовать свой основной адрес после переименования площади, на которой оно стоит, в честь Бориса Немцова. Новый юридический адрес дипмиссии – Коруновачни, 34, где расположен консульский отдел.