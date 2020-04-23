Четверг, 23 апреля 2020

Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого сотрудники украинских спецслужб называют куратором обвиненного в госизмене и задержанного полторы недели назад генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, засветился во многих громких делах. В его послужном списке, как следует из публикации Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, вероятно, не только покушение на убийство Адама Осмаева, но и вторжение в Донбасс, и участие в подготовке переворота в Черногории, и вербовочные спецмероприятия, и прочие подобные подвиги.

Выходец из Стаханова Луганской области, этот Игорь Егоров (Семенов) по кличке “Эльбрус” на поверку оказался чекистом-путешественником.

В границах СНГ, когда конвоировал Надежду Савченко, координировал доставку самого известного в мире “Бука” в ДНР, мотался по маршруту Ростов – Краснодар – Симферополь, ездил в Грозный. И в дальнем зарубежье, когда посещал Германию (12 поездок с 2014 года), Хорватию, Италию, Францию, Болгарию, Черногорию, Израиль, Иорданию, Сингапур. В общем, широко жил партизан Боснюк, пока не провалился в Киеве и стал невыездным. Предполагается, что именно он завербовал генерала Шайтанова, который по его приказу планировал убийство воевавшего в Донбассе чеченского добровольца Адама Осмаева, для чего встречался в Европе с наемным убийцей. Который Шайтанова, по-видимому, и сдал. Банальная, короче, история, не вызывающая особого удивления, если не считать того факта, что полковники ГБ, ГРУ и их агентура гуляют по миру, как по буфету.

Другой вопрос, как “организованы” эти их прогулки западными спецслужбами и политическим руководством. Не исключено, что из рук вон плохо, если в центре Берлине другой киллер убивает чеченского беженца, и только случай, если верить газетам, позволяет полиции убийцу задержать. Поговаривают, кстати, что и к ликвидации Хангошвили бывший боец спецподразделения “Вымпел” Егоров имел отношение. Однако может статься, что и не совсем уж скверно тут обстоят дела. То есть контроль за путешественниками осуществляется и украинские органы безопасности работают в тесном контакте с европейскими, отслеживая когда надо перемещения того же “Эльбруса”. А не хватает лишь политической воли, чтобы в Германии и Франции, Италии и Болгарии в массовом порядке задерживать всех этих пилигримов.

Политической воли хватает, однако, для того чтобы активно помогать Украине, Черногории и разным другим государствам, в той или иной степени задействованным в играх российских спецслужб.

Тогда срывается путч в маленькой республике на берегу Адриатического моря. Открывается, кто участвовал в уничтожении пассажирского “Боинга”. А в надлежащий момент заглатывает крючок самая ценная рыба из пойманных и выпущенных в свободное плавание полковником ФСБ. И если это так, то можно, конечно, посожалеть о том, что жестко пресекать акции обнаглевших российских чекистов европейцы явно не спешат. Но можно также заметить, что все-таки рано или поздно путешественников разоблачают, запирая их в границах РФ, и в зеркале журналистских расследований отражаются одновременно оба этих процесса. Безнаказанность российских чекистов и уязвимость их агентуры. Будем надеяться, что рано или поздно организаторам путчей и убийств тоже станет неуютно в Европе.