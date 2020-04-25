Суббота, 25 апреля 2020

Под давлением богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста, закрывая храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагают народу божию общаться с Богом по онлайну. Бог предупреждает: страшливые Царства небесного не наследуют.

Святейший патриарх Московский и Всея Руси Алексий II отказался подчиниться жидовскому режиму, за что и был убит в Переделкино.

Предлагаю страдающих старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающих русскому народу самоизяляцию, забыть Бога, хулить Бога, запрещать ходить в храмы – выселить их по выбору в республику Биробиджан, или на остров Мартиника, или на осторов Спиналонга. Смею вас уверить, что как только это произойдет, тотчас закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России.

Кто посягает на закрытие храмов – да будет проклят он и весь его род!

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