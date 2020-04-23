Четверг, 23 апреля 2020

О мозаиках с Путиным и Сталиным в главном храме Вооруженных сил

Да, правда, в композиции “Бескровное присоединение Крыма” изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. А композиция “Парад Победы” создавалась аутентично – по фотографии. На ней в кадре на заднем плане верховный главнокомандующий советской армией в 1941-1945 годы Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы.

…Не всем это нравится, в том числе и членам художественного совета не всем нравится, может быть, у многих родственники репрессированы были несправедливо, в том числе и у меня. Но из истории страницу эту вырвать мы не можем, и не отдать память тому человеку, который во многом служил этой Победе, мы тоже не можем. Поэтому скрепя сердце мы это сделали.

Он был верховным главнокомандующим в 1941-1945 годах, как мы его можем выкинуть, если речь идет о Параде Победы? Можно было не делать Парад Победы. Но в воинском храме, посвященном Победе в Великой Отечественной войне, Парад Победы необходим, поэтому и Сталин там – вынужденно, может быть.

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