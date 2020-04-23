Четверг, 23 апреля 2020

Давайте быть честными. Если бы не Аркадий Романович Ротенберг, сегодня этого моста (Крымского. – Ред.) бы не было… Потому что многие пытались его создать, восстановить, построить, и ни у кого не удавалось. Сколько там чего денег это стоило… Сколько они затратили, потратили, пережили, чтобы это осуществить, – это уже второй вопрос.

…Да, он вошел в историю. Да, это имя будет всегда.

Да, он и его семья сейчас тоже имеют трудности. По отношению там санкций, шманкций, ещe каких-то историй. Вы думаете, всe хорошо? Не так всe хорошо. Ты под большой лупой всего мира. Мировой лупой. И, конечно, в нашей стране кто-то будет недовольный, кто-то будет довольный, кто-то благодарный, кто-то неблагодарный.

…Мы с вами не знаем трудностей изнутри, которые они перенесли, чтобы осуществить, чтобы этот проект зажил. Мы можем только сидеть и обсуждать. И говорить, какие они все плохие и сколько денег своровали. Больше нам не о чем поговорить. Больше нам не о чем осудить, обсудить.

Давайте заглянем сначала в свой огород, в свою семью, в свои дебри, а потом уже будем обсуждать чужих людей. Этот человек достоин похвалы.

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