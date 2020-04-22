Среда, 22 апреля 2020

Боевики частной военной компании Вагнера, воюющие в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, применили нервно-паралитический газ против сил международно признанного Правительства национального согласия. Как передает Anadolu, об этом заявил глава МВД Ливии Фатхи Башага.

“Ополченцы, связанные с “Вагнером”, применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи”, – сказал Башага.

По словам чиновника, международно признанное ливийское правительство в вопросах обеспечения безопасности в стране сотрудничает с Турцией, США, Британией, Тунисом и Алжиром.

Как заявлял в феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в Ливии на стороне Хафтара воюют около двух с половиной тысяч вагнеровцев.

13 января, когда в Москве проходили переговоры Хафтара и председателя ПНС Фаиза Сараджа, французская газета Le Monde сообщила, что вагнеровцы, участвовавшие в битве за Триполи, покинули линию фронта. По итогам переговоров Хафтар отказался подписать мирное соглашение.

В Ливии с 2014 года продолжается вторая гражданская война. Большую часть страны контролирует Ливийская национальная армия, которую поддерживает парламент, заседающий в городе Тобрук, а Триполи и небольшую территорию вокруг него на северо-западе – ПНС. Хафтара поддерживают Россия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Франция, а ПНС – Турция, ее союзник Катар и Италия.

6 января Эрдоган объявил, что турецкие войска выдвинулись в Ливию для поддержки ПНС.