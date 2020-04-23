Четверг, 23 апреля 2020

Евросоюз призывает власти России “осудить и расследовать” угрозы журналистке “Новой газеты” Елене Милашиной со стороны чеченского руководства. Необходимо расследовать февральское нападение на Милашину в Грозном и обеспечить ее безопасность, говорится в коммюнике внешнеполитической службы ЕС.

“Мы обеспокоены другими попытками заставить замолчать журналистов, включая уголовное преследование журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма за ее критические замечания в отношении российских властей и может быть приговорена к 7 годам тюремного заключения. Свобода СМИ должна уважаться, а обвинения против нее должны быть сняты”, – говорится в заявлении.

“За последние годы мы видим, что пространство для независимой журналистики и гражданского общества в Российской Федерации сократилось. Часто сообщается о случаях запугивания, угроз и насилия в отношении журналистов. Мы ожидаем, что Российская Федерация выполнит свои международные и внутренние обязательства и обеспечит журналистам возможность работать в безопасной обстановке, не опасаясь репрессий”, – подчеркнул представитель ЕС.

22 апреля уполномоченные по правам человека в МИДах Германии и Франции Бербер Кофлер и Франсуа Крокетт в совместном заявлении призвали российские компетентные органы расследовать кадыровские угрозы и защищить Милашину. “Угрозы со стороны государственных должностных лиц абсолютно неприемлемы и противоречат всем правовым нормам. Мы призываем Российскую Федерацию выполнить взятые на себя международные и европейские обязательства и обеспечить свободу прессы и защиту журналистов”, – говорится в заявлении.

Милашину и адвоката Марину Дубровину неизвестные избили 6 февраля в Грозном у входа в гостиницу, где они остановились. Журналистка и адвокат приехали на суд по делу Ислама Нуханова – видеоблогера, который снял ролик “Как живут Кадыров и его соратники. Часть 1″, после чего стал фигурантом дела о незаконном обороте оружия.

13 февраля, через 6 дней после нападения в Грозном, на электронную почту “Новой газеты” пришло письмо от поклонницы Кадырова Анны Иконниковой. Она потребовала от журналистки “забыть про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню”, пригрозив в противном случае убить ее. Журналисты выяснили, что Иконникова общается с чеченцами, связанными с министерством республики по делам молодежи.

13 апреля, на следующий день после публикации материала Милашиной об эпидемии коронавируса в Чечне, уже сам глава республики Рамзан Кадыров обвинил издание в “провокационной и взрывоопасной античеченской травле”. ФСБ, по его словам, “фактически потворствует деятельности иностранной агентуры”. “Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками – так и скажите, – заявил Кадыров, обращаясь к руководству России. – Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание, посидит в тюрьме и выйдет”.

В публикации Милашиной говорится о семье Гараевых, в которой произошло массовое заражение коронавирусом. По данным журналистки, жители Чечни с симптомами коронавируса не сообщают о себе властям, поскольку Кадыров публично приравнял их к террористам.

15 апреля “Новая газета” по требованию Генпрокуратуры удалила статью. По версии ведомства, публикация содержит “недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу общественной безопасности”.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в администрации президента ознакомились с обращением Кадырова. “Действительно, весьма эмоционально. Но, с другой стороны, сейчас и ситуация весьма эмоциональная. Поэтому ничего необычного мы там не увидели. Естественно, сейчас все, скажем так, находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии. По сути это абсолютно никак не сказывается на том, что было сказано”, – отметил он.

Более 100 общественных деятелей, писателей, ученых, политиков и правозащитников в коллективном обращении потребовали возбудить уголовное дело против Кадырова и предоставить Милашиной госзащиту. “Российские власти каждый раз отказывали в содействии расследованию, покрывали и защищали преступников, фактически становясь соучастниками преступлений,- говорится в письме. – Теперь Кадыров угрожает убийством адресно – “Новой газете” и ее корреспонденту Елене Милашиной, ведь угрозы стали ответом на ее статью”.

Песков заявил, что вопрос о предоставлении Мишашиной госзащиты находится не в компетенции Кремля. “Мы видели сообщение, у нас есть ведомства, которые такие обращения рассматривают. Если они посчитают это заслуживающим внимания, они какие-то решения озвучат. Если нет, то нет”, – сказал он.