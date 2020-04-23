Четверг, 23 апреля 2020

Назначение бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в украинское правительство с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как “недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг”. Об этом заявил посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе, передает “Интерфакс-Украина”.

“Вы знаете, что Михаил Саакашвили признан грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михаила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел… Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем”, – сказал дипломат.

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении официального Тбилиси к назначению Саакашвили. “Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что, принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается вступившими в законную силу судебными постановлениями”, – добавил посол.

Ранее украинское агенство УНИАН сообщило со ссылкой на “источник в дипломатических кругах”, что Грузия отзывает посла на Украине.

По данным грузинского телеканала “Мтавари”, глава МИДа Грузии Давид Залкалиани “был очень расстроен” решением президента Украины Владимира Зеленского включить Саакашвили в правительство.

По словам члена Объединенного национального движения, бывшей грузинской правящей партии, и экс-главы Нацполиции Украины Хатии Деканоидзе, грузинские власти решили объявить Украине дипломатическую войну.

В пятницу Саакашвили встретился с членами фракции правящей украинской партии “Слуга народа” в Верховной раде. Перед встречей он заявил, что нужно “отодвигать в сторону олигархические частные интересы и максимально все сделать для того, чтобы освободить украинский бизнес”. По словам Саакашвили, Зеленский поручил ему вести переговоры с Международным валютным фондом. После встречи Саакашвили написал в Фейсбуке, что она прошла “очень конструктивно и содержательно”.

Как передает “Украинская правда” со ссылкой на источники в “Слуге народа”, Саакашвили не удалось убедить большинство членов фракции проголосовать за его назначение.

“Общей таблицы нет, но по отдельным группам сейчас обсуждение и тенденция, что те, кто сомневались, стали против. Мы же здесь не дети – Миша хочет премьерство”, – сказал собеседник газеты. Как отмечает УП, чтобы фракция поддержала назначение Саакашвили, ему необходимо получить поддержку 70 процентов ее членов – сейчас, по словам источников издания, бывший президент Грузии такой поддержки не имеет.

Ранее сообщалось, что в пятницу Верховная рада может рассмотреть вопрос о назначении Саакашвили. Однако в четверг первый зампред фракции “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что в повестке пятничного заседания Рады этот вопрос отсутствует, а голосование по Саакашвили могут провести 28 или 29 апреля.

22 апреля Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему стать вице-премьером по вопросам реформ. “Я поддерживал президента Зеленского во время выборов, все то время, которое он занимает этот пост, и связываю с его командой большие надежды для Украины и всего региона. Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время”, – написал он. Экс-президент Грузии пообещал представить в Раде предложения по реформам, которые он выработал, как находясь вне Украины, так и работая в этой стране.