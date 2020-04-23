Четверг, 23 апреля 2020

В исправительной колонии № 52 в городе Енакиево Донецкой области, находящемся под контролем “ДНР”, трое заключенных вскрыли вены в знак протеста против действий администрации. Об этом “Граням” сообщил один из зэков, отбывающих там срок.

Вены себе порезали отбывающие срок на особом режиме заключенные Хворост, Переверзев и Мисюк, осужденные еще при законной украинской власти. Сейчас они находятся в санчасти колонии.

По словам нашего источника, причиной акции неповиновения стали издевательства над заключенными со стороны первого замначальника колонии Юрия Китаря. “Он хотел их водворить в ШИЗО, угрожал им. Те говорили – вы нас не кормите”, – сообщил собеседник “Граней”.

Об акции неповиновения, по его словам, уже проинформированы мониторинговая миссия ООН в Донецке и Международный комитет Красного Креста.

Как отметил наш собеседник, администрация колонии по-прежнему не принимает никаких мер в связи с эпидемией коронавируса. “Нет ни лекарств, ничего. Сами не дают мыла, моющего (средства. – Ред.), обыски без масок, – сказал он. – Передачи месяц не принимают. Надо бешеные деньги платить, чтобы приняли передачу. Но еду сейчас начали чуть больше давать, хотя без витаминов”.

В начале апреля “Грани” писали о ситуации в местах лишения свободы на территории оккупированных районов Донбасса. Как сообщили нам заключенные, в ИК-52 в связи с коронавирусом ввели запрет на свидания. Тем не менее в колонии три дня подряд – 25, 26 и 27 марта проходили массовые обыски у заключенных. Их проводили силовики без масок. После этих обысков около 20 зэков написали жалобы в “администрацию главы ДНР”. Кроме того, нам стало известно о рейдах российского тюремного спецназа и боевиков, во время которых заключеных били и убивали, а также о вербовке боевиками заключенных на фронт.