Среда, 22 апреля 2020

СКР возбудил уголовное дело по факту применения насилия к полицейским и росгвардейцам на митинге 20 апреля во Владикавказе, сообщается на сайте североосетинского управления ведомства.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти; до 5 лет) и части 2 статьи 213 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти).

Как заявляют в СКР, 20 апреля на площади Свободы перед домом правительства во Владикавказе состоялся несогласованный митинг,в котором участвовали около 2 тысяч человек. Они требовали отправить в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова и правительство республики. Силовики, по версии следствия, потребовали от демонстрантов разойтись, но те никак не отреагировали. Тогда они попытались вытеснить митингующих с помощью противоударных щитов.

“После этого не установленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении сотрудников Росгвардии и МВД”, – утверждают в следственном ведомстве. По версии следствия, 13 силовиков получили телесные повреждения.

Митингующие в центре Владикавказа выступали против карантинных мер, принятых в связи с коронавирусом. Битаров встретился с демонстрантами и пообещал, что тем, кто из-за пандемии остался без работы, будет оказана социальная помощь. К вечеру силовики вытеснили митингующих с площади Свободы. Протестующие кидали камни и куски асфальта. Затем противостояние продолжилось на соседней площади Штыба. Уже оттуда люди разошлись. В ОВД Владикавказа сообщили о 69 задержанных на митинге. 14 участников митинга получили от 3 до 15 суток ареста.

Инициатором акции выступил живущий в Петербурге бывший оперный певец, выходец из Северной Осетии Вадим Чельдиев, отрицающий существование коронавируса и называющий себя “гражданином СССР”. Он обвиняется по уголовным делам о распространении фейковой информации о короанвирусе и применении насилия к представителю власти. Во вторник суд во Владикавказе отправил его под стражу на 2 месяца.