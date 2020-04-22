Среда, 22 апреля 2020

Генассамблея ООН повторно отклонила российский проект резолюции об ослаблении санкционного режима под предлогом борьбы с пандемией коронавируса, сообщил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба.

“Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции. Под прикрытием борьбы с пандемией они имеют целью размыть санкционный режим. 22 апреля РФ вынесла на утверждение новый документ. Текст они подкорректировали, но его манипулятивная суть не изменилась”, – сказал Кулеба. По словам министра, Украина возглавила группу стран, которые помешали “российским манипуляциям в ООН”.

В российском поспредстве при ООН раскритиковали позицию “группы западных и примкнувших к ним государств”. “Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов. Они четко продемонстрировали, что звучащие от них призывы к солидарности и помощи странам с ограниченными ресурсами для борьбы с коронавирусом – не более чем пропагандистский прием. Нельзя одной рукой помогать, а другой сдавливать удавку на шее тех, кому помогаешь”, – заявили в представительстве.

В российском проекте содержалась ссылка на завление “группы 77″ и Китая, в котором содержится призыв к отказу от односторонних экономических санкций против развивающихся стран.

В начале апреля Украина, Грузия, Британия и ряд других стран уже блокировали подготовленную Россией и еще 28 странами-членами ООН резолюцию Генассамблеи о солидарности в борьбе с COVID-19. Проект, в частности, содержал предложение отказаться от торговых войн и односторонних санкций, введенных в обход Совбеза ООН.