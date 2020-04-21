Вторник, 21 апреля 2020

150-летие со дня рождения Владимира Ульянова проходит практически незамеченным, и не только из-за пандемии коронавируса. Сегодня главным героем сторонников как левых, так и ультраправых идей в России стал его преемник Сталин. А основателя советского государства почитают немногочисленные идейные коммунисты, сохранившие взгляды шестидесятников и противопоставляющие хорошего Ленина плохому Сталину.

Когда отмечалось 100-летие со дня рождения вождя большевиков, праздновать его в СССР начали задолго до апреля 1970 года. Снимались документальные и художественные фильмы, выпускались почтовые марки и конверты, именем Ленина назывались корабли и колхозы, школы и университеты, улицы и площади. Даже масштабные военные учения были посвящены ленинскому юбилею, но они оказались омрачены гибелью атомного подводного ракетоносца К-8 и 52 членов экипажа.

Сейчас Ленин целиком превратился в миф, для одних отрицательный, для других положительный. Иной раз выдумки насчет Ильича вообще не имеют никакого политического подтекста. Так, известный литературный критик, не так давно выпустивший биографию Ленина в серии ЖЗЛ, представил своего героя великим путешественником. Дескать, вождь большевиков страсть как любил перемену мест. Однако, если мы посмотрим ленинский жизненный путь, то выяснится, что все его путешествия были сугубо вынужденными. Ссылка в Шушенское, затем эмиграция, там – вынужденное жизненными и политическими обстоятельствами перемещение из страны в страну, затем возвращение в Петербург во время Первой русской революции, новая эмиграция после ее поражения, возвращение в Петроград в пломбированном вагоне после Февральской революции, вынужденное бегство в Финляндию после провала Июльского восстания, возвращение в Петроград перед самой Октябрьской революцией, затем переезд в Москву вместе с правительством из-за германского наступления. И все. Путешествия кончились. Из Москвы Ленин выбирался только в резиденцию Горки в ближнем Подмосковье. Его туда поселили в последние месяцы жизни, когда вождь мало что соображал.

Ленин как раз любил домашний уют среднего буржуа, маленькие радости жизни, вроде черной икры или кружки хорошего пива. И, кстати сказать, благодаря доходам матери, а потом субсидиям Парвуса даже в эмиграции жил достаточно безбедно. В 1907 году Ильич писал матери из одного приморского финского городка: “Здесь отдых чудесный, купанье, прогулки, безлюдье. Безлюдье и безделье для меня лучше всего”.

Самый человечный террорист

В советское время Ленина официально считали, по формуле Маяковского, “самым человечным человеком”. После того как стали доступны архивы и снята цензура, выяснилось, что Ильич считал террор очень полезным и эффективным средством политической борьбы и горячо ратовал за его всемерное применение.

26 июня 1918 года Ленин с возмущением писал лидеру петроградских коммунистов Григорию Зиновьеву: “Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-мож-но! Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает”.

24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКП(б) по инициативе Ленина приняло специальное циркулярное письмо о казачестве, где говорилось: “Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью”.

По свидетельству Троцкого, когда по инициативе Льва Каменева был отменен принятый при Керенском закон о восстановлении смертной казни на фронте, возмущению Ленина не было предела. “Вздор, – не раз повторял Ильич. – Как же можно совершать революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?” И предложил сразу же отменить декрет, упраздняющий смертную казнь на фронте. В конце концов стали расстреливать не на основе законов или даже декретов, а просто в административном порядке, на основании постановлений центральных и местных ЧК.

9 октября 1918 года Ильич предложил Нижегородскому губкому “навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т.п.” А в середине августа 1920 года он так собирался наказать государства Прибалтики за строптивость: “Под видом “зеленых” (мы потом на них и свалим) пройдем на 10-20 верст и перевешаем кулаков, попов, помещиков. Премия 100 000 руб. за повешенного”.

И подобных расстрельных бумаг из-под пера “самого человечного человека” вышли сотни, если не тысячи.

Истлевшие письма

Советские историки изображали Ленина чуть ли ни монахом. Тема “Ленин и секс” была в СССР абсолютно табуирована. Но когда табу было снято, переписка Ильича с соратницей по партии Инессой Арманд, рассекреченная и опубликованная на исходе перестройки, стала, наверное, самым популярным текстом из всей ленинианы, а Инесса превратилась в единственную официально признанную любовницу Ленина. Дон Жуаном Ильич не был и десятков любовниц не имел. Но кроме Инессы у него вроде бы была еще одна любовница, только беспартийная.

Ее звали Елизавета К. – фамилия до сих пор не установлена. После революции она жила во Франции и располагала ленинскими письмами. Советское правительство до середины 30-х годов платило ей пенсию за молчание. Но потом пенсию платить перестали. Елизавета тогда предложила продать письма. Советские эксперты согласились, посмотрев фотокопии, что почерк похож на ленинский, но, очевидно, не сошлись в цене.

Тогда Елизавета К. в 1936 году в парижской “Иллюстрированной России” опубликовала свои мемуары, куда включила и ленинские письма, часть которых воспроизвела фотографически. Никаких сенсаций в них не оказалось. По ее словам, Ленин “производил впечатление человека очень неловкого и мало опытного в обращении с женщинами и старательно избегал всех тех тем, которые большинство мужчин любят затрагивать, когда они находятся наедине с не старой и не очень безобразной женщиной. Но я инстинктивно чувствовала, что я ему нравлюсь”. Отношения между Лизой и Ильичом окончательно прекратились в начале Первой мировой войны, после того как он, по ее мнению, стал получать золото от германского Генерального штаба.

В одном из рассказов, опубликованных в белогвардейской газете, Алексей Толстой описывал голодную и терзаемую террором Москву середины 1918 года: “Не было хлеба, мяса, сахару, на улицах попадались шатающиеся от истощения люди, с задумчивыми, до жуткости красивыми глазами; на вокзалах по ночам расстреливали привозивших тайком муку, и огромный, раскаленный полуденным солнцем город, полный народу, питался только этими пестрыми листами бумаги, расклеенными по всем домам. Недаром во главе управления страной стояли бывшие журналисты”. Действительно, Ленин, Троцкий, Луначарский, другие вожди большевиков, до революции помимо партийных взносов жили прежде всего журналистским трудом. И если бы Ленин, вместо того чтобы стать успешным политиком, стал успешным журналистом, вероятно, Россия была бы избавлена от многих потрясений и жертв.