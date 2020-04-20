Коронавирус: хроника преследований за слова
Коронавирус позволил развернуть масштабную кампанию устрашения. Десятки граждан, неосторожно поделившихся информацией в “Вотсапе” или “Вконтакте”, записывают извинения на видео и платят штрафы. Возбуждено более десятка уголовных дел по новому закону о фейках. Репрессиям подверглись авторы сатирических постов и роликов, в том числе критики РПЦ. Атакована “Русь сидящая”. “Новая газета” после угроз Рамзана Кадырова сняла статью Елены Милашиной о преследовании заболевших в Чечне.