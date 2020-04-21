Вторник, 21 апреля 2020

В правительстве подготовили законопроект, разрешающий полиции вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и огораживать места проведения митингов, сообщает Интерфакс со ссылкой на текст документа и источник в аппарате Госдумы.

Правительство одобрило документ на этой неделе. В Госдуму его еще не внесли.

Полицейским предлагается дать право “обозначать доступными средствами, в том числе визуальными” места проведения массовых мероприятий и “осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов”.

Закон о полиции авторы законопроекта предлагают дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортных средств. Полицейские, согласно законопроекту, смогут делать это для спасения жизни граждан, предотвращения преступлений, а также “для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях”. При этом, если машину вскроют без владельца, его следует проинформировать об этом в течение 48 часов.

Правительство хочет наделить полицию правом оцеплять или блокировать территории, жилые дома и другие объекты. Действующий закон о полиции уже дает силовикам право блокировать участки местности. В границах оцепления у полицейских будет право проводить “личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ”, а также досматривать транспортные средства.

Законопроект дает право полицейскому “с обнаженным огнестрельным оружием” применить его, если преследуемое лицо попытается прикоснуться к оружию или “совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции”.

Статью 30 закона о полиции (гарантии правовой защиты полицейского) предлагается дополнить положением о том, что “сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции”.