Воскресенье, 19 апреля 2020

В центре Владикавказа около 2 тысяч человек собрались на народный сход против режима “самоизоляции”, передает “Юг. МБХ-медиа”. Задержаны организаторы акции Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов.

К вечеру людей вытеснили с площади Свободы. Протестующие кидали в полицейских камни и куски асфальта. Как минимум 4 человека задержаны.

Как отмечает “МБХ-медиа”, участники схода вышли на улицу из-за потери работы и недостатка информации о заражениях коронавирусом. Они требовали, чтобы власти “разъяснили ситуацию” и оказали помощь людям, столкнувшимся с материальными трудностями из-за эпидемии, передает ОВД-Инфо.

Другие требования протестующих – отставка региональных правительства и парламента в срок до 8 мая, назначение депутата собрания представителей Владикавказа Виталия Калоева председателем нового правительства, а также проведение референдума за прямые выборы главы Северной Осетии, сообщают “Кавказ. Реалии”.

Здание регионального правительства днем оцепил ОМОН. К участникам схода вместе с членами правительства вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, сообщается в телеграм-канале “Осетия”. Люди освистали его и стали скандировать “В отставку!”. “Эту болезнь не я придумал. И лечение одно – сидеть дома. Во многих странах так сделали”, – сказал глава региона. Общение митингующих с Битаровым продолжалось около часа. Они, в частности, требовали объяснений по поводу работы основанного им пивоваренного завода “Бавария”, который не закрылся, несмотря на карантин. По итогам переговоров было решено создать группу из 5 человек, которые в дальнейшем еще раз встретятся с чиновником.

Позже к дому правительства подошло подкрепление – около 150 силовиков. Они попытались вытеснить людей с площади, но встретили сопротивление и отступили. Несколько протестующих кидали камни в силовиков, но их остановили другие демонстранты. Часть омоновцев отказалась вытеснять митингующих с площади, сообщается в телеграм-канале “Осетия серьезная”.

Демонстранты требовали открыть школы. Они также скандировали: “Свободу Чельдиеву”, “Прекратите самоизоляцию”. Оперный певец Вадим Чельдиев – фигурант дел о фейке про коронавирус. Именно этот активист, называющий себя “гражданином СССР”, выступил инициатором акции. 17 апреля, когда уже было известно об уголовном деле против него, он записал видео с призывом выйти 20-го числа на народный сход. Ролик набрал более 170 тысяч просмотров.

6 апреля сход против карантина прошел в другом североосетинском городе – Дигоре. На акцию вышли около 100 человек. Они заявили, что пришли выяснить, “что на самом деле происходит, что им делать в сложившейся ситуации, кто ответит за тот ущерб, который они несут, в связи с незаконным ограничением их прав и свобод”. На акции задержали одного человека, на него составили протокол о нарушении режима самоизоляции.