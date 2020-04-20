Понедельник, 20 апреля 2020

Суд во Владикавказе арестовал на два месяца бывшего оперного певца Вадима Чельдиева, организатора стихийной акции против карантина. Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на адвоката политзека Батраза Кульчиева.

По словам Кульчиева, Чельдиев в знак протеста заявил, что с вечера 20 апреля объявляет голодовку.

Политзека отправили в СИЗО по второму возбужденному против него делу – по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти; до 5 лет). Согласно фабуле этого дела, он во время конвоирования во Владикавказ, будучи задержанным по делу о фейке, ударил два раза кулаком одного из силовиков. Это якобы произошло 18 апреля на автозаправке в селе Алханчурт в Северной Осетии.

По утверждению Кульчиева, Чельдиев никого не бил, а телесные повреждения пострадавшему нанес его коллега. “Когда в Осетию уже заехали, заехали на заправку, двое сотрудников вышли из машины. В это время сотрудник, который находился на переднем пассажирском сиденье, резко повернулся, ударил второго сотрудника два-три раза в лицо – тот лицо не убирал, после чего на него (Чельдиева. – Ред.) надели наручники”, – рассказал адвокат “Медиазоне”. По его словам, у задержанного на руках не осталось следов от удара.

Чельдиев называет себя “гражданином СССР” и отрицает существование коронавируса. 17 апреля, когда уже было известно об уголовном деле против него, он записал видео с призывом выйти 20-го числа на народный сход. Ролик набрал более 170 тысяч просмотров. В тот же день Чельдиева схватили в Петербурге и под конвоем отправили в Северную Осетию.

По первому делу по статье 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан) Чельдиев обвиняется в том, что 6 апреля распространил в соцсети две видеозаписи с критикой принимаемых республиканскими властями мер по защите населения от коронавируса. “Призывая население республики к неподчинению и нарушению режима самоизоляции, формировал у граждан мнение об отсутствии обстоятельств, представляющих угрозу их жизни и здоровью”, – заявляли в СКР. По этому делу ему грозит от 300 тысяч до 700 тысяч рублей штрафа, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных или ограничение свободы на срок до 3 лет

Митинг в центре Владикавказа против карантинных мер собрал полторы-две тысячи человек. Среди выдвигавшихся требований были отставка главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и роспуск парламента республики. Битаров встретился с демонстрантами и пообещал, что тем, кто из-за пандемии остался без работы, будет оказана социальная помощь. К вечеру силовики вытеснили митингующих с площади Свободы. В них кидали камни и куски асфальта. Затем противостояние продолжилось на соседней площади Штыба. Уже оттуда люди разошлись. В ОВД Владикавказа сообщили о 69 задержанных на митинге. Утром во вторник их должны судить.