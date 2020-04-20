Понедельник, 20 апреля 2020

Госдума не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию победы СССР над Германией, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

“Проработанных текстов нет, амнистии не ожидается”, – сказал Крашенинников.

По его словам, важно, “чтобы не было каких-либо одинаковых под копирку амнистий”. “Чтобы не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом все равно выпустят. Это неправильно”, – пояснил Крашенинников.

Вопрос амнистии находится в исключительном ведении Госдумы.

Как отмечает “Медиазона”, с 50-летия победы над Германией в 2005 году амнистии объявлялись каждые 5 лет. В 2015 году по амнистии на свободу из СИЗО и колоний вышли 42 тысячи осужденных и арестантов.

Свой проект амнистии в Госдуму внес депутат от КПРФ Сергей Шаргунов. Он, в частности, предложил освободить осужденных по разным статьям УК участников летних московских протестов. С похожей инициативой выступили депутаты Мосгордумы от КПРФ, “Справедливой России” и “Яблока”. Свои варианты амнистии предложили президентский Совет по правам человека и депутат от ЛДПР Сергей Иванов.