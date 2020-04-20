Понедельник, 20 апреля 2020

В Чехии хакеры на прошлой неделе атаковали несколько больниц, аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге и Министерство здравоохранения. Как сообщает издание Lidové Noviny, следствие подозревает в кибератаках Россию.

Атакам подверглись больницы в Остраве, Оломоуце, в Пардубицком и Карловарском краях. До этого, в марте, хакеры атаковали университетскую клинику в Брно.

О причастности России к атакам изданию сообщили участник следственной группы и член Совета госбезопасности Чехии. По его словам, на российское вмешательство указывают используемые IP-адреса и тип вредоносного программного обеспечения.

В посольстве России в Чехии назвали сообщение Lidové Noviny “очередными fake news”. Цель публикации, считают в посольстве, – “создание враждебного образа нашей страны, прежде всего у местной общественности”. “К сожалению, распространение чешскими СМИ с подачи спецслужб непроверенных и ничем не обоснованных материалов антироссийского характера стало здесь обычным явлением. Паразитирование на теме постигшей всех нас беды – эпидемии коронавируса, когда речь идет о спасении человеческих жизней, выходит за все возможные морально-этические рамки”, – заявляют в дипмиссии.

В минувшие выходные госсекретарь США Майк Помпео выразил озабоченность в связи с кибератаками. “В то время как мир борется с пандемией, злонамеренная киберактивность, вредящая госпиталям и системе здравоохранения в целом, может нести смертельную опасность”, – сказал он. Дипломат заявил, что все причастные к атакам понесут ответственность.

“Мы призываем прекратить злонамеренную киберактивность против системы здравоохранения Чехии, – говорилось в заявлении Помпео. – Призываем все страны не закрывать глаза на подобные действия”.