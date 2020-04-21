Вторник, 21 апреля 2020

Мы понимаем, что государственная машина колониальная, она в условиях этого вторжения биологического, вирусной войны против России, экономической войны против России – она просто очевидно не справляется с ситуацией. И когда ее неработоспособность будет понятна всем, и прежде всего народу, который эту машину и создал своими голосованиями в 91 и 93 году, то этот народ примет решение о ее смене предложенным Путиным методом – через всенародное голосование, плебисцит.

…Единственный шанс – что люди поумнеют, вернутся к пониманию, которое было в головах их предков, дедов, прадедов, 60 поколений, и в печенегские времена, и Ивана Грозного, и Петра Первого, и в Великую Отечественную войну, – и через свое решение восстановят Отечество. Сегодня все для этого подготовлено: готовы бюллетени (для голосования по поправкам в Конституцию. – Ред.), они напечатаны, Владимиром Путиным многократно все разъяснено…

…Сегодня я посмотрел ролик Сноудена (бывший сотрудник американской разведки, получивший убежище в России. – Ред.). Он открыто говорит как разведчик, что “Макдоналдс” несет в себе подготовленные американскими властями и ЦРУ соответствующие биологические материалы, цель которых – уничтожение населения Российской Федерации… То есть сегодняшний биологический удар – он не первый.

…Дураки, они подохнут, конечно, которые сейчас вот бегают по улицам. Вон в Москве три миллиона с половиной не обращают внимания на слова Путина “сидите дома”. Вот они друг друга перезаразят, подохнут – соответственно, из нации уйдут дураки. Уйдет много дураков, это правда. Но представляете, как сразу улучшится интеллектульный образ нации, когда вот эти дураки, которых создавали после 91-го года, и на самом деле после 17-го, когда они передохнут. Конечно, будет лучше. И это позволит уже восстанавливать нашу историческую технологию умного народа, умного государства. Открывается дорога!

Но до этого надо пережить, как мы привыкли, в убежище, а потом, значит, дураки должны передохнуть…

…Нам, конечно, придется выдержать через 3-4 месяца жесточайшие удары (со стороны. – Ред.) Соединенных Штатов Америки, которые, надеюсь, объединят и мобилизуют нацию. Ну и помогут справиться с дураками тоже. Если сейчас им позволено друг друга на улицах заражать и подыхать, то потом их придется, конечно, сажать в тюрьму. Иначе мы погибнем уже в результате военных геополитических действий США.

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