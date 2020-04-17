Пятница, 17 апреля 2020

Посольство России в Праге не будет использовать свой основной адрес после переименования площади в честь Бориса Немцова. Как пишет издание Aktuálně, российская дипмиссия уведомила чешский МИД о том, что ее юридический адрес теперь – Коруновачни, 34, где расположен консульский отдел.

На сайте российского посольства пока указан прежний адрес – площадь Под Каштанами. Бывший дворец Печека, основное здание посольства, с конца февраля находится по адресу Площадь Немцова, 1.

В чешском МИДе назвали решение о смене юридического адреса дипмиссии “административным шагом”, который “нет никаких оснований оспаривать”. В свою очередь мэр Праги Зденек Гржиб назвал это решение “странным”. “Ведь и Владимир Путин назвал убийство Немцова подлым и циничным и заявил, что организаторы должны понести наказание”, – цитирует Гржиба “Радио Свобода”.

В конце февраля представитель российского МИДа Мария Захарова назвала “абсурдной” мотивацию властей Праги, принявших решение о переименовании площади. Она расценила это как “действия по оказанию влияния на внутриполитические процессы в других государствах” и “неуважение памяти тех людей, чьи имена используются”.

Появление в Праге Площади Бориса Немцова было приурочено к пятой годовщине его убийства.

3 апреля в Праге по решению муниципальных властей был снят с постамента памятник маршалу Ивану Коневу. Это привело к острому дипломатическому конфликту. В России по факту демонтажа статуи возбуждено уголовное дело.