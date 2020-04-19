Воскресенье, 19 апреля 2020

Центральный аппарат СКР проводит проверку сведений о “геноциде” в финских концлагерях в Карело-Финской ССР во время Второй мировой войны, сообщается на сайте ведомства.

Следователи изучают рассекреченные архивные материалы карельского УФСБ, которые якобы содержат сведения об “уничтожении военнопленных и представителей мирного населения СССР славянской национальности” в финских концлагерях на территории современной Карелии. Проверка проводится по статье 357 УК (геноцид).

В СКР заявляют, что, по свидетельству узников концлагерей, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности там “носили несовместимый с жизнью характер”, в результате чего погибли тысячи людей, в том числе несовершеннолетние и малолетние дети.

Следственное ведомство обещает дать правовую оценку “действиям финских захватчиков и их пособников в отношении мирного советского населения”.

В 2018 и 2019 годах Российское военно-историческое общество, возглавляемое тогдашним министром культуры Владимиром Мединским, проводило раскопки в урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии – месте сталинских расстрелов, превращенном в Мемориал жертвам политрепрессий. РВИО намеревалось найти останки советских солдат, попавших в плен к финнам и якобы расстрелянных в этих местах. Эта гипотеза была выдвинута в 2016 году историком Сергеем Веригиным. Профессиональные исследователи подвергли его работы резкой критике.

10 апреля СКР возбудил дело по статье 357 УК (геноцид) по факту расстрелов германскими войсками во время Второй мировой войны мирного населения Ростова-на-Дону, Шахт и Морозовского района Ростовской области. “Не позднее 14 февраля 1943 года оккупационные войска нацистской Германии убили не менее 427 мирных жителей и 72 пионеров”, – заявляли в ведомстве.