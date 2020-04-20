Понедельник, 20 апреля 2020

Маркетинговая композиция («маркетинг-микс») – это совокупность элементов (инструментов), с которыми мы можем взаимодействовать с рынком. Наиболее популярной концепцией маркетинговой композиции является так называемая “4p”, информирует https://tehnomerch.ru

Продукт ( изделие )

Говоря о товаре, мы обсуждаем, среди прочего: ассортимент , качество, бренд , упаковку , услуги . Сегодня, когда мы говорим об особенностях продукта, мы ориентируемся на потребности целевых клиентов, которым должен удовлетворять продукт. Этот элемент включает в себя действия по поддержке продукта (гарантия, техническая поддержка, название). Мы также не можем забыть о жизненном цикле продукта . Фаза жизненного цикла, в которой находится продукт, то есть выход на рынок, развитие, зрелость и спад, что приводит к изъятию, отражается в следующем инструменте маркетинга, то есть в цене.

цена ( цена )

Цена характеризуется: ценовой политикой , скидками , условиями оплаты. Цена может быть сформирована разными способами. Сильные бренды с большим количеством традиций или те, которые предлагают высококачественные продукты, будут устанавливать цену, чтобы создать впечатление элитарности для покупателя. Новые компании, которые хотят быстро повысить узнаваемость бренда, часто намеренно устанавливают низкую цену, чтобы завоевать данный сегмент рынка . В настоящее время, наряду с развитием Интернета и сравнением цен, мы все чаще сталкиваемся с явлением ценовой войны.

место (распределение )

Он обсуждает как каналы дистрибуции, так и логистические решения, то есть, как мы достигнем клиента с его продуктом или услугой. Мы учитываем не только расположение магазинов, но и расположение товара на полках магазинов. В эпоху интернета большой процент продаж осуществляется через интернет-магазины , поэтому вам необходимо обратить внимание на требования, специфичные для этого канала продаж (способы оплаты, стоимость, тип и время доставки, возвраты).

продвижение ( раскрутка )

личное продвижение

реклама

дополнительное продвижение (другими словами: дополнительное продвижение, стимулирование сбыта), мы также включаем: мерчендайзинг

связи с общественностью , мы также включаем спонсорство

Расширенная маркетинговая тема.

Специфика услуг, большие ожидания потребителей, большая конкуренция, новые технологии привели к развитию традиционного «4p» с дополнительными элементами:

люди (люди)

обслуживающий персонал, клиент, другие покупатели

Процесс (процесс)

курс обслуживания от интереса клиента, через информацию, продажи и послепродажное обслуживание

вещественное доказательство

Все это визуальные и материальные элементы (здания, логотипы , мебель, техническое оборудование, листовки и т. д.), Которые являются доказательством качества обслуживания клиентов

(радость удовольствие)

Особенности услуг или товаров, как правило, не связанные с удовлетворением основных потребностей, но обеспечивающие удовольствие (в автомобиле, в кондиционере, на радио; в мобильном телефоне доступ к играм, в Интернете; в точках обслуживания приятный декор, запах, удобные кресла в комнате ожидания и т.д.)

Маркетинговая композиция, формула 4С

В 1990 году Роберт Лаутерборн заявил, что классическая формула ориентирована на точку зрения компании, в то время как в маркетинге взгляд с точки зрения клиента важнее, чем описание ситуации в глазах компании. Поэтому он предложил формулу для четырех «с»:

потребительская ценность

Стоимость клиента (4P продукт)

стоимость

Стоимость, которую несет клиент (цена 4P)

удобство

Удобство покупки (4P раздача)

связь

Маркетинговое общение (4P продвижение)

Обе концепции имеют одинаковые элементы, но новая формула акцентирует внимание на получателе продукта и его потребностях.