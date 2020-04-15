Среда, 15 апреля 2020

Апелляционный военный суд в городе Власиха Московской области утвердил приговор фигуранту третьего севастопольского дела “Хизб ут-тахрир” Энверу Сейтосманову, осужденному к 17 годам строгого режима, сообщает “Крымская солидарность”.

Суд отклонил апелляционную жалобу, поданную адвокатами Эмилем Курбединовым и Сергеем Легостовым.

В связи с эпидемией коронавируса адвокаты участвовали в слушаниях по видеосвязи из здания Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе. Сам Сейтосманов находится в СИЗО в Ростове-на-Дону.

В начале процесса Сейтосманов ходатайствовал о допуске в Крымский гарнизонный суд слушателей в связи с тем, что процесс проходил в открытом режиме. Суд, по словам адвоката Эмиля Курбединова, отказался удовлетворить ходатайство политзека, ссылаясь “на эпидемиологическую ситуацию в стране”.

Защитники, отметил Курбединов, заявили, что следствие по делу Сейтосманова “проходило с нарушением прав и допуском ошибок”.

“После проживания в Крыму на протяжении почти тридцатилетнего срока крымчане не знали о “терроризме” и не наблюдали его проявления на полуострове, но мой народ вдруг стали лживо и цинично обвинять в “экстремизме” и “терроризме”. Да, действительно, такое необоснованное обвинение постигло крымских татар после 2014 года, то есть после изменения на территории Крыма политического и юридического поля. Данные обвинения и следующие за ними обыски, аресты и сроки тюремного заключения расцениваются ООН, ПАСЕ, всем современным миром как политически мотивированные репрессии на религиозной и национальной почве”, – заявил Сейтосманов в последнем слове.

Приговор Сейтосманову вынесла 5 декабря прошлого года коллегия Южного военного окружного суда в Ростове-на-Дону в составе Сергея Горелова, Николая Гулько и Александра Генералова. Севастопольца объявили виновным по части 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации). В качестве дополнительного наказания ему былназначен год ограничения свободы после освобождения. Именно 17 лет лишения свободы для политзека запрашивал прокурор Игорь Надолинский.

33-летний соблюдающий мусульманин Сейтосманов – единственный фигурант дела. Изначально ему была вменена более мягкая часть 2 статьи 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации), затем обвинение ему ужесточили. Он был задержан ФСБ 10 мая 2018 года после обыска в своем доме, находящемся в селе Тыловое (Хайто) в черте Севастополя. Также обыск прошел по месту прописки Сейтосманова – в доме его матери в селе Садовое Нижнегорского района на северо-востоке Крыма. 11 мая задержанного отправили в СИЗО.

ФСБ называла Сейтосманова членом той же ячейки “Хизб ут-тахрир”, участие в которой было инкриминировано фигурантам первого севастопольского дела “Хизб ут-тахрир” Руслану Зейтуллаеву, Нури Примову, Рустему Ваитову и Ферату Сайфуллаеву. Сейтосманов – троюродный брат Примова. В конце июля 2018 года стало известно, что силовики из ФСБ, явившись к Зейтуллаеву в башкирскую ИК-2 в Салавате, пытались допросить его по делу Сейтосманова. Невзирая на угрозы визитеров, Зейтуллаев от дачи показаний отказался и никаких бумаг подписывать не стал.

В конце июня 2018 года Легостов сообщал, что в симферопольском СИЗО-1 у полтзека начались проблемы со здоровьем. В начале февраля 2019 года Курбединов указал, что Сейтосманов нуждается в медицинском обследовании.

Тогда же Курбединов рассказал, что администрация СИЗО поставила Сейтосманова на профучет как “экстремиста”.