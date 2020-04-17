Пятница, 17 апреля 2020

Управление СКР по Иркутской области возбудило два новых уголовных дела по факту бунта в ИК-15 строгого режима в Ангарске, сообщается на сайте следственного ведомства.

Дело завели по частям 1 и 2 статьи 212 УК (организация и участие в массовых беспорядках), части 3 статьи 321 (дезорганизация деятельности исправительного учреждения, совершенная организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

В СКР отчитались, что уже установили около 200 “зачинщиков и участников” беспорядков. Как заявляют в ведомстве, в ходе расследования дела предстоит допросить более 2 тысяч свидетелей – сотрудников колонии и осужденных.

Как сообщил “Медиазоне” адвокат Хусейн Галаев, его подзащитный Хумайд Хадаев, подозреваемый по делу о дезорганизации работы колонии, был избит сотрудниками спецназа ФСИН после бунта. “Я за 23 года работы в адвокатуре такого не видел, на нем нет живого места, он весь синий. Большой палец левой ноги сломан, на правой ноге, с его слов, уже гангрена начинается. Указательный палец на правой руке сломан, рука синяя”, – рассказал Галаев.

По словам Хадаева, Галаев более четырех суток сидел в камере в маске, которую ему приклеили к лицу. Руки зэка были скованы наручниками, их отстегивали только, чтобы дать ему поесть.

Ранее СКР отчитывался о возбуждении дела по части 3 статьи 321 УК.

Бунт в колонии начался после того, как вечером 9 апреля осужденный Антон Оболеничев был избит фсиновцами. Он записал видеообращение. 20 других зэков в знак протеста порезали себе руки. На следующий день заключенные отказались выходить на зарядку, потребовав объяснений. После приезда в колонию начальника областного УФСИН Леонида Сагалакова начались волнения. Туда был введен спецназ.

Во время бунта вечером 10 апреля в колонии произошел пожар. По утверждению родственников зэков, спецназовцы спровоцировали его, забросав территорию колонии дымовыми шашками. Иркутское УФСИН в свою очередь обвиняло в поджоге заключенных. Спецназ ФСИН бил зэков, стрелял в них, закидывал светошумовыми гранатами, травил собаками.

По мнению главы юридического департамента “Руси сидящей” Алексея Федярова, конфликт в колонии был искусственно спровоцирован, поскольку ее администрации поступила команда превратить зону из “красной” в “черную” – исключить влияние блатных на остальных осужденных.

В связи с бунтом “Русь сидящая” обратилась к спецдокладчикам ООН по вопросам о внесудебных наказаниях и пытках. В письме организации говорилось, что спецназ при подавлении бунта допустил чрезмерное применение силы. По мнению правозащитников, российские власти не выполнили своих обязательств в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток.