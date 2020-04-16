Четверг, 16 апреля 2020

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Балтийском флотском суде в Калининграде вынес приговоры фигурантам дела Балтийского авангарда русского сопротивления. Как сообщает “Медиазона”, Александр Оршулевич приговорен к 8 годам общего режима. Александр Мамаев и Игорь Иванов получили 6 лет общего режима. Николаю Сенцову суд назначил 3 года колония-поселения и освободил в зале суда с учетом срока, отбытого в СИЗО.

Оршулевич объявлен виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК), Мамаев и Иванов – в участии в том же сообществе (часть 2 той же статьи). Сенцова объявили виновны в незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК) и взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 кодекса).

Прокуратура просила назначить Оршулевичу 10 лет общего режима, Мамаеву и Иванову – по 7 лет общего режима, Сенцову – 6 лет колонии-поселения.

В суд дело БАРСа поступило в конце ноября. Его рассматривала тройка судей – Михаил Кудашкин (председательствующий), Андрей Краев и Юрий Чепелев. 1 апреля судьи по ходатайству прокуратуры смягчили фигурантам обвинение с терроризма на экстремизм.

БАРС был основан Оршулевичем в 2008 году “с целью пробуждения в сердцах русских людей общественного идеала Святой Руси”. “Наше движение следует заветам вождей Белого движения, хранит и передает память о героях многолетней освободительной войны. Мы убеждены, что без пересмотра отдельных эпизодов нашей истории, связанных с советским периодом, невозможна трезвая оценка действительности, и как следствие – возрождение России”, – отмечалось на сайте движения. Сейчас и сайт, и ВК-страница БАРСа заблокированы по требованию Роскомнадзора.

В январе прокуратура Калининградской области вынесла активистам предупреждение “о недопустимости осуществления экстремистской деятельности”. В следующем месяце Оршулевич не только покинул пост лидера БАРСа, но и вовсе вышел из организации. Новым ее руководителем стал Иванов. Духовником обоих активистов является Мамаев – игумен Русской православной церкви за рубежом.

27 мая 2017-го Оршулевича, Иванова и Мамаева задержали, а два дня спустя отправили в СИЗО. Оршулевича при задержании и уже после избивали. Также на допросе был избит активист БАРСа Евгений Артюшенко, которого в итоге как подозреваемого не привлекли.

Сенцов – гражданский активист, борющийся за сохранение исторического наследия региона, – был задержан четыре месяца спустя, 27 сентября, и также арестован. ФСБ заявляла, что в БАРСе Сенцов отвечал за сбор и хранение оружия. В действительности активист вовсе не состоял в этой организации.

13 марта 2018 года 46-летний на тот момент Сенцов перенес инсульт в калининградском СИЗО-1. До этого политзек содержался в одиночной камере, сырой и холодной. От него добивались признательных показаний.

В конце октября 2018 года ФСБ предъявила активистам окончательное обвинение. Дело переквалифицировали, вменив им гораздо более суровые “террористические” статьи вместо “экстремистских”. Оршулевичу была вменена часть 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества), предусматривающая от 15 лет до пожизненного срока, а Иванову, Мамаеву и Сенцову – часть 2 этой же статьи (участие), санкция которой составляет от 5 до 10 лет колонии.

Кроме того, всем четверым инкриминировались часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму, его публичное оправдание или пропаганда; от 2 до 5 лет), часть 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму; до 4 лет), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы; от 5 до 8 лет) и часть 3 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки; от 5 до 12 лет колонии).

Изначально в деле заявлялось, что активисты якобы хотели захватить власть в Калининградской области и присоединить ее к Евросоюзу. Из окончательной редакции обвинения указание на это было исключено.

В числе эпизодов, которые вменялись Оршулевичу, Иванову и Мамаеву, – распространение листовок с символикой БАРСа, содержащих “признаки побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении государственного деятеля президента РФ В. В. Путина – его убийства”.

Сенцову инкриминировалось хранение 30 патронов разного калибра, гранаты Ф-1 и выстрела к подствольному гранатомету “ВОГ-25″.